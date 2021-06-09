Письмо девушки Протасевича и информация о новом после США. Пять новостей, которые вы могли проспать

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Пять новостей, которые вы могли проспать
- Семья задержанной в Минске девушки журналиста Романа Протасевича, россиянки Софии Сапеги, получила первое письмо от дочери из СИЗО КГБ Беларуси. В нем она просит не винить в трагедии Протасевича, арестованного после того, как белорусские власти посадили в Минске самолет Ryanair, на котором они летели в Вильнюс из Греции. Читать дальше ->
- Президент США Джо Байден продлил на год действие американских санкций в отношении представителей руководства Беларуси. Он подписал соответствующее постановление и направил Конгрессу США уведомление. Читать дальше ->
- В администрации США считают, что Украина уже имеет все инструменты, которые требуются для потенциального присоединения к НАТО. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Читать дальше ->
- Соединенные Штаты Америки планируют вскоре назначить своего нового посла в Украину. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Читать дальше ->
- Худшим для Вашингтона итогом строительства "Северного потока-2" были бы испорчены отношения с Германией, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он уточнил, что достройка трубопровода и его ввода в эксплуатацию — разные вещи. Читать дальше ->