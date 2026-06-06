Зеленский предложил прекращение огня: в Кремле в истерике разразились новыми заявлениями

Кремль. / © Associated Press

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В Кремле признают, что так называемая «сво», то есть начатая ими война , длится долго. Впрочем, вместе с тем намекают, что пока она не заканчивается.

Об этом дерзко заявил спикер диктатора РФ Дмитрий Песков.

Он дерзко акцентировал, что война продолжается уже пятый год. Однако Песков дал понять, что РФ останавливаться не собирается и даже объяснил почему. По его словам, для Москвы «важно достичь наших интересов, выполнить задачи, которые ставились в начале „сво“.

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Глава Совета Федераций Валентина Матвиенко дерзко заявила, мол, страна-агрессорка Россия менять курс не планирует. Москва, выразилась она, «ни на йоту не отходит от своих позиций, будет добиваться своих целей либо на переговорах, либо по пути „сво“.

Чиновница цинично повторила кремлевский нарратив о якобы «первопричинах конфликта кризиса», потому что якобы без «их ликвидации невозможен долгосрочный мир».

Война в Украине - заявления Путина

Сам диктатор Владимир Путин раскрыл условие, при котором завершит войну в Украине. Он дерзко подчеркнул, что РФ должна выполнить все свои задекларированные задачи и достичь поставленных целей.

В то же время «фюрер» заявил, что якобы готов к переговорам и даже может рассмотреть «обусловленные в Анкоридже» компромиссы. Кроме того, он нагло добавил, мол, «контроль России над Донбассом» и заключение соглашения с Украиной «не противоречат друг другу».

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Кроме того, Путин снова обвинил Владимира Зеленского в якобы нелегитимности. Он отметил, что найти тех, кто должен подписать от Украины документы с Россией , можно, «было бы желание».

Дата публикации 08:55, 06.06.26 Количество просмотров 36 Путин прочел письмо Зеленского дважды! «Русская сторона снова выбирает войну. Слабый ответ!»

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