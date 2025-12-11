"Пистолет из посольства": Коломойский о деталях попытки покушения на Миндича в Израиле

Игорь Коломойский / © ТСН

Бізнесмен Игорь Коломойский рассказал детали попытки покушения на Тимура Миндича в Израиле.

Об этом он сказал на заседании Печерского райсуда сегодня, 11 декабря, передает ТСН.ua.

По словам Коломойского, киллеров было двое. Один из нападающих, фигурирующий в попытке покушения на Миндича, получил оружие в посольстве Украины в Израиле. Оказалось, что это был пистолет Макарова.

«Там два „фрилансера“, они полтора года были в Израиле, приехали из Украины. Один из них менял паспорт и однажды там в посольстве завербовали. Ну кто-то там есть представитель, но точно не СБУ и точно не ГУР. При посольстве всегда есть работник Службы внутренней разведки», – отметил Коломойский.

Коломойский уточнил, что когда-то был в гостях в обоих домах — и в доме Миндича, и в доме, где произошла попытка покушения.

«Я был (ред. – когда-то) в тех домах в гостях. Там два дома, они стоят на одном участке… И у них общий паркинг. И просто с паркинга, я когда был у Миндича в гостях, я тоже не в тот дом зашел», — вспомнил он.

Также Игорь Коломойский обратил внимание, что нападавшие поначалу оправдывались, что просто хотели ограбить здание.

«Еще был один момент, когда их арестовали (ред. — киллеров), они же сказали сначала, что хотели попытаться ограбить. Но вы же понимаете, что не берут пистолет с глушителем для того, чтобы ограбить», — подытожил он.

Напомним, вчера Игорь Коломойский заявил, что на фигуранта дела «Мидас» Тимура Миндича, выехавшего в Израиль перед обысками НАБУ, покушались на убийство.