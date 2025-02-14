Писториус назвал, что полномасштабная война в Украине показала Германии

Писториус также заявил, что эффективных средств борьбы с беспилотниками пока немного.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что бундесвер начал закупать вооруженные дроны только после полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом Писториус сказал журналистам в Мюнхене, передает издание "Новини.LIVE".

"На международном рынке уже есть много вооруженных дронов, которые мы также закупаем. Но путь для этого открыли в парламенте только после нападения на Украину. То есть, это те временные рамки, которые мы должны учитывать", — заявил министр обороны Германии.

Министр также признал, что эффективных средств борьбы с беспилотниками пока немного, что является серьезным вызовом для всех государств.

Напомним, министр обороны Германии назвал ошибки США в отношении Украины.

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