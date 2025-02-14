Писториус обвинил вице-президента США в безосновательных нападках на Европу

Сравнение вице-президента США Джей Ди Венса европейской демократии с авторитарными режимами неприемлемо.

Об этом министр обороны Германии Борис Писториус заявил во время выступления на Мюнхенской конференции безопасности в пятницу, 14 февраля.

Писториус отметил, что вынужден изменить запланированную речь, поскольку должен отреагировать на резкие высказывания вице-президента США, прозвучавшие на конференции незадолго до выступления немецкого министра обороны. Речь идет о заявлении Джей Ди Венса о якобы "ограничении свободы слова", которое европейские правительства называют борьбой с пропагандой.

"Демократия только что была поставлена под сомнение вице-президентом США — и не только немецкая демократия, а целой Европы. Если я правильно его понял, он сравнивает сложившиеся в Европе условия с условиями, которые являются приоритетными для некоторых авторитарных режимов. Дамы и господа, это неприемлемо", — подчеркнул.

Зал Мюнхенской конференции разразился аплодисментами после этих слов Писториуса.

По его словам, то, о чем говорил Вэнс, не соответствует демократическому устройству, которое Писториус каждый день видит в бундестаге и вообще в Германии, где сейчас идет предвыборная кампания.

"В нашей демократии каждое мнение имеет голос, оно позволяет партиям, даже частично экстремистским, таким как "Альтернатива для Германии", участвовать в предвыборной кампании наравне с другими партиями. Это демократия", — подчеркнул Писториус.

В качестве примера он привел Алису Вайдель, кандидата на пост федерального канцлера от АдН, которую можно увидеть в эфире немецких телеканалов в прайм-тайм.

В то же время, глава оборонного ведомства Германии подчеркнул, что любая демократия должна быть способна защищать себя от экстремистов, пытающихся ее уничтожить.

"Я горжусь тем, что живу в Европе, которая каждый день защищает свою демократию от внутренних и внешних врагов", — подытожил Борис Писториус.

Напомним, на конференции в Мюнхене Венс заявил, что Европа должна больше думать о собственной безопасности, а США сконцентрируются на других задачах.

Читайте также: