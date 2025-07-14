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Писториус объяснил, почему Германия не может передать Украине больше Patriot и ракеты Taurus
Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что после передачи трех систем Patriot Украине и двух – Польше, у страны на остатке всего шесть таких комплексов.
Германия физически не способна передать Украине больше систем Patriot . В общей сложности их было 12, три уже отправили Киеву, две — в аренду Польше, еще одна постоянно находится на тренировках или техобслуживании. Таким образом, на вооружении осталось всего шесть Patriot — слишком мало для удовлетворения требований НАТО по поддержанию потенциала.
Об этом пишет Financial Times.
В понедельник, 14 июля 2025 года, Писториус планирует встречу с главой Пентагона Питом Гегсетом в Вашингтоне, где обсудит "дорожную карту" поддержки Европы из США. В частности, речь пойдет о возможности закупки еще двух систем Patriot американского производства с целью дальнейшей передачи Украине.
В то же время министр подчеркнул, что Германия не будет предоставлять Украине ракеты Taurus большой дальности, несмотря на неоднократные запросы. Он пояснил, что решения принимаются "в разумных пределах", чтобы избежать угрозы прямого столкновения с Россией.
Таким образом, позицию Берлина можно сформулировать следующим образом: существующие Patriot-дроны и ракеты Taurus остаются в пределах обоснованных пределов помощи, учитывающих не только потребности Украины, но и возможности самой Германии и требования союзников.
Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц обсудил с президентом США Дональдом Трампом вопрос поставки большего количества ракет Patriot в Украину, но окончательное решение еще не принято.