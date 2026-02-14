- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 254
- Время на прочтение
- 1 мин
Писториус объяснил, почему Россия не сможет еще долго продолжать войну
Глава немецкого Минобороны заявил, что партнеры могут ускорить завершение войны, избавив Москву денег от продажи газа и нефти.
Министр обороны Германии Борис Писториус считает, что у России иссякают ресурсы, и она не сможет поддерживать войну против Украины еще длительное время.
Об этом Писториус сказал в интервью NTV.
«Было бы удивительно, если бы Россия смогла поддерживать войну еще очень, очень долго», — сказал Писториус.
Он также отметил, что необходимо сделать невозможным финансирование военной машины Кремля. Для этого следует остановить приток денег в РФ от энергоносителей.
«Мы должны как можно быстрее, окончательно и полностью остановить приток денег от продажи газа и нефти, потому что это источник финансирования этой ужасной войны, денежные средства, которые нужны России», — добавил министр обороны ФРГ.
Напомним, руководитель ОП Кирилл Буданов заявил, что текущие финансово-экономические и социальные проблемы еще не достаточны, чтобы заставить Москву отказаться от своего стратегического курса.
По словам Буданова, украинцам нужно готовиться к тому, что в ближайшие годы не будут мирными. Он не подразумевает постоянные боевые действия, а говорит об угрозе, которая будет существовать рядом с Украиной.