Писториус ответил, будет ли Берлин помогать Киеву, если США прекратят поддержку

Борис Писториус. / © Associated Press

Реклама

Германия заверила, что будет оказывать военную помощь Украине – даже в случае прекращения поддержки Киева со стороны США.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает Tagesschau.

По его словам, предоставление дальнейшей военной помощи Украине четко закреплено в коалиционном соглашении.

Реклама

"Если Украина упадет, если Путин выиграет эту войну в том смысле, что оккупирует Украину или даже только ее значительную часть, то это создаст максимальную угрозу для территории НАТО. Кстати, также для соседних стран, таких как Молдова и Грузия", - сказал Писториус.

Глава немецкого Минобороны всем должна быть понятна, что "речь идет не только о солидарности с Украиной, а о нашей безопасности и мире в Европе".

Напомним, ранее в Германии сообщили, кто будет принимать решение по Taurus для Украины.

Дата публикации 21:00, 27.04.25 Количество просмотров 17 Мир в Украине! США и Европа зашевелились! Готовы четкие планы! Смотрите сами!