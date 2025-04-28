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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Писториус ответил, будет ли Берлин помогать Киеву, если США прекратят поддержку

Россия представляет угрозу, отмечает немецкий министр.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Борис Писториус

Борис Писториус. / © Associated Press

Германия заверила, что будет оказывать военную помощь Украине – даже в случае прекращения поддержки Киева со стороны США.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает Tagesschau.

По его словам, предоставление дальнейшей военной помощи Украине четко закреплено в коалиционном соглашении.

"Если Украина упадет, если Путин выиграет эту войну в том смысле, что оккупирует Украину или даже только ее значительную часть, то это создаст максимальную угрозу для территории НАТО. Кстати, также для соседних стран, таких как Молдова и Грузия", - сказал Писториус.

Глава немецкого Минобороны всем должна быть понятна, что "речь идет не только о солидарности с Украиной, а о нашей безопасности и мире в Европе".

Напомним, ранее в Германии сообщили, кто будет принимать решение по Taurus для Украины.

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