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Писториус подтвердил удвоение военной помощи от Германии для Украины

Автор
Оксана МузыченкоОксана Музыченко
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Писториус подтвердил удвоение военной помощи от Германии для Украины

Министр обороны Германии Борис Писториус. / Фото: Associated Press

Германия удвоит свою военную помощь Украине в следующем году.

Министр обороны Германии Борис Писториус подтвердил планы удвоить военную помощь Украине в 2024 году.

Об этом он заявил в эфире телеканала ARD.

Политик отметил, что такое решение правительства не связано ни с тем, что ВСУ за неимением ресурсов вынуждены перейти к обороне, ни с тем, что США уменьшают свою помощь.

"Это – реакция на осознание того, что средства, которые мы выделили в этом году, были быстро исчерпаны. В следующем году мы не хотим оказаться в ситуации, когда потребуется, требовать дополнительных средств", — объяснил Писториус.

Глава Минобороны Германии назвал соответствующее решение важным сигналом того, что Германия не оставит Украину в одиночестве, особенно сейчас, когда Украина должна продолжать свою борьбу, и в то же время часть внимания мирового сообщества направлена на Израиль.

Напомним, ранее о соответствующем решении немецких властей сообщило издание Bild. По информации источников издания, министр обороны Борис Писториус "забил тревогу" и заявил о необходимости дополнительных средств для Украины во время переговоров по бюджету.

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Дата публикации
Просмотры
329
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