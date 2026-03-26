Писториус сделал громкое заявление о целях операции США в Иране

Глава Минобороны Германии раскритиковал Штаты из-за войны в Иране.

Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Борис Писториус. / © Associated Press

Соединенные Штаты Америки не имеют четкой цели в войне против Ирана – как и самой стратегии выхода из нее.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает Rheinische Post .

"Нет стратегии, нет четкой цели – и, по моему мнению, хуже всего: нет стратегии выхода", – заявил немецкий министр.

Он отметил последствия войны в Иране для экономик мира, назвав ее катастрофой. Именно поэтому, заявил Писториус, необходимо как можно быстрее достичь дипломатического урегулирования.

По словам главы МИД ФРГ, Берлин не привлекался к принятию решений по операции против Ирана, и что страна не будет участвовать в ней. В то же время, добавил он, Германия готова приобщиться к обеспечению мира. В частности, для обеспечения свободы судоходства в Ормузском проливе.

"Нас заранее не консультировали. Это не наша война. И поэтому мы не хотим быть вовлечены в эту войну", - отметил он.

Напомним, уже 22 страны готовы разблокировать Ормузский пролив . В частности, Германия. Ряд стран готовы внести свой вклад в обеспечение безопасного прохода судов, а также поддержали решение Международного энергетического агентства по использованию стратегических нефтяных резервов для стабилизации рынков.

Кроме того, Германия и Австралия объединяют усилия и будут следить из космоса за Россией и Китаем. Страны создадут глобальную сеть сенсоров для защиты спутников от глушения и уничтожения.

