Писториус сделал обнадеживающее заявление о немецких миротворцах в Украине

Вопрос о возможном участии военных из ФРГ в миротворческой миссии в Украине после окончания войны остается открытым.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что окончательное решение об отправке миротворцев из его страны в Украину будет зависеть "от сложившихся условий".

Об этом министр сказал в интервью радиостанции Deutschlandfunk, сообщает DW.

По словам Писториуса, вопрос о возможном участии немецких военных в миротворческой миссии в Украине после окончания войны остается открытым.

Также читайте Шольц сделал заявление о возможности направления немецких войск в Украину

"Мы готовимся, прорабатываем сценарии, но делаем это конфиденциально", – сказал министр обороны ФРГ.

Он добавил, что сейчас не пора публично обсуждать такие сценарии.

Писториус также сказал, что в результате ответ на вопрос о военном участии бундесвера в миротворческой миссии будет зависеть от "образовавшихся условий". По его словам, сегодня есть много "если" и "в случае".

"Если будет достигнут мир, и если потом кто-то — кто бы это ни был — предложит миротворческие меры с использованием военных средств, то это будет зависеть от характера мандата, его объема, требований, а также от согласия ныне воюющих сторон", — высказался глава немецкого Минобороны.

Напомним, накануне глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что войска ФРГ могут быть задействованы для поддержки мира в Украине в случае прекращения огня.

Читайте также: