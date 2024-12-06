Писториус сделал обнадеживающее заявление о немецких миротворцах в Украине

Вопрос о возможном участии военных из ФРГ в миротворческой миссии в Украине после окончания войны остается открытым.
Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что окончательное решение об отправке миротворцев из его страны в Украину будет зависеть "от сложившихся условий".
Об этом министр сказал в интервью радиостанции Deutschlandfunk, сообщает DW.
По словам Писториуса, вопрос о возможном участии немецких военных в миротворческой миссии в Украине после окончания войны остается открытым.
"Мы готовимся, прорабатываем сценарии, но делаем это конфиденциально", – сказал министр обороны ФРГ.
Он добавил, что сейчас не пора публично обсуждать такие сценарии.
Писториус также сказал, что в результате ответ на вопрос о военном участии бундесвера в миротворческой миссии будет зависеть от "образовавшихся условий". По его словам, сегодня есть много "если" и "в случае".
"Если будет достигнут мир, и если потом кто-то — кто бы это ни был — предложит миротворческие меры с использованием военных средств, то это будет зависеть от характера мандата, его объема, требований, а также от согласия ныне воюющих сторон", — высказался глава немецкого Минобороны.
Напомним, накануне глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что войска ФРГ могут быть задействованы для поддержки мира в Украине в случае прекращения огня.
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