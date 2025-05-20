Писториус сделал тревожное заявление после переговоров Трампа и Путина

Борис Писториус. / © Associated Press

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Разговор президента США Дональда Трампа с кремлевским "фюрером" Владимиром Путиным продемонстрировал, что Россия не готова ни на какие уступки.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, сообщает "ЕП".

По словам Писториуса, переговоры Трампа и Путина "еще раз подтвердили, что российская сторона делает заявления, но пока нет никаких доказательств заявленных намерений".

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"По-прежнему нет никаких уступок. Он (Путин. – Ред.) говорит только о прекращении огня на своих условиях. То есть на хорошо известных условиях - таких как отказ от вступления в НАТО, уступка по оккупированным территориям и многое другое", - подчеркнул глава немецкого Минобороны.

Писториус убежден, что диктатор русской Федерации затягивает время. Именно поэтому "прекращение огня пока не предвидится".

"К сожалению, следует сказать, что Путин, по-видимому, по-прежнему не заинтересован в мире или прекращении огня, по крайней мере, на условиях, приемлемых для других. Однако…я придерживаюсь своей линии и говорю, что в конечном итоге я оцениваю не слова, а поступки и действия", – сказал министр.

Напомним, канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил, что Европа готовит новые санкции против России. По его словам , европейские лидеры договорились об усилении давления на Москву после телефонных переговоров Дональда Трампа с Владимиром Путиным.

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Тем временем The Times подчеркивает, что новые санкции против РФ наименее реалистичны. В частности, потому, что глава Белого дома после разговора с “фюрером” вместо того, чтобы ввести против России санкции, заговорил о возможности РФ вести бизнес со Штаммами после окончания войны.

Отметим, что, по оценке ВВС, разговор Трампа и Путина изменил тон в мирных переговорах.

Дата публикации 15:31, 19.05.25 Количество просмотров 43 "Остановка кровавой бани!"! Звонок Трампа Путину опередили европейские лидеры!