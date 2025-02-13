Писториус сделал заявление об "уступках" США в отношении Украины

Министр считает, что быстрая мирная сделка не обязательно решит все беспокойства относительно все более напористой политики России в регионе.

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что было бы лучше, если бы США не пошли на уступки по Украине до начала переговоров. Министр также настоял на участии Европы в переговорном процессе.

Свои заявления Писториус сделал в штаб-квартире НАТО в Брюсселе перед заседанием министров обороны стран Альянса, сообщает The Guardian.

По словам министра обороны Германии, если президент России Владимир Путин серьезно настроен на мирные переговоры, в чем есть сомнения, то он должен показать это, приостановив атаки на Украину.

Писториус подчеркнул, что Европа должна участвовать в любых переговорах по Украине. Особенно если президент США Дональд Трамп ожидает, что европейские союзники будут играть миротворческую роль в любом будущем соглашении, как это предлагает глава Пентагона Пит Хегсет.

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"Было бы лучше, если бы США не пошли на уступки России еще до начала переговоров", – сказал немецкий министр, указывая на вопросы членства Украины в НАТО или любые территориальные потери.

Писториус считает, что быстрая мирная сделка не обязательно решит все беспокойства относительно все более напористой политики России в регионе, поскольку, предупреждает министр, европейцы не смогут просто "сидеть сложа руки и расслабляться".

В ответ на вопрос о том, кто должен представлять Европу на переговорах по Украине, министр выдвинул идею участия Германии. В то же время Писториус отметил, что это должны решать другие и настоял на том, чтобы европейский голос был за столом переговоров.

В свою очередь и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок отметила, что Европа должна принять участие в потенциальных мирных переговорах. Глава МИД подчеркнула, что мир в Украине может быть только при гарантии сохранения ее суверенитета.

К слову, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что мирное соглашение не должно быть навязано Украине. Государство должно иметь в будущем армию, которая будет больше, чем до начала этой войны.