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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Писториус сказал, при каком условии войска Германии будут готовы убивать солдатов РФ

Если Россия нападет на государство, являющееся членом Альянса, Германия будет защищать его от агрессора.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Писториус

Писториус / © Associated Press

В Германии прокомментировали потенциальное участие своих войск в войне. Так, германские войска будут готовы убивать российских солдат в случае нападения Москвы на государство-член НАТО.

Об этом министр обороны Германии Борис Писториус сказал в интервью Financial Times.

По его словам, открытие в этом году постоянной бригады немецких солдат в Литве для охраны прибалтийского государства — один из главных проектов Писториуса — стало ярким символом приверженности Германии НАТО спустя почти четыре десятилетия после падения железного занавеса.

«Британцы, американцы и французы были в Германии, чтобы защищать наш восточный фланг. А сегодня восточный фланг — это Литва, страны Балтии и Польша, и мы должны внести свой вклад», — сказал он.

Он настаивал на том, что войска Германии, которая в течение многих лет придерживалась культуры военного воздержания в ответ на ужасы Второй мировой войны, будут готовы убить русских солдат в случае нападения Москвы на государство-член НАТО.

«Если сдерживание не сработает и Россия нападет, случится ли это? Да. Но я бы рекомендовал вам просто поехать в Вильнюс и поговорить с представителями немецкой бригады. Они отлично знают свою работу», — заключил Писториус.

Напомним, Фридрих Мерц планирует уменьшить социальные выплаты, получаемые безработными и малообеспеченными, включая украинских беженцев, находящихся в стране.

Канцлер Германии Фридрих Мерц подтвердил, что социальная помощь для тех, кто в ней действительно нуждается, будет оставаться. В то же время, правительство планирует внедрить более жесткие условия для получателей помощи.

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