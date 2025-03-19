Соглашение президента США Дональда Трампа с диктатором РФ Владимиром Путиным о 30-дневном прекращении взаимных атак Москвы и Киева на энергетическую инфраструктуру ничего не стоит.

Об этом заявил глава немецкого Минобороны Борис Писториус в интервью ZDF, пишет "Зеркало недели".

Политик ФНС подчеркнул, что российские атаки на гражданскую инфраструктуру Украины не прекратились даже после телефонного разговора Трампа с хозяином Кремля.

"Путин ведет здесь игру. Я уверен, что американский президент не сможет долго стоять в стороне и наблюдать", — высказался Писториус.

По его словам, условия диктатора РФ по прекращению огня направлены на ослабление Киева, чтобы Москва дальше могла продолжать вооружаться и собирать новые военные подразделения на границе с Украиной или на оккупированных территориях. Немецкий министр считает: наступит время, когда Трамп "отреагирует на это, будет вынужден отреагировать, в частности с точки зрения силы и репутации США".

Писториус также признал, что Европа до сих пор не была включена в переговоры между Трампом и Путиным.

"Это ошибка, потому что, в конце концов, мир – если он должен быть – должен быть обеспечен и на европейской земле", – подчеркнул министр обороны Германии.

Как сообщалось, Китай отреагировал на разговор президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина. В Пекине заявляют, что поддерживают диалог как путь к решению мира в Украине.

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