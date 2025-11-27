Писториус заявил, что принуждение Украины к капитуляции только поощрит Путина и других дикторов

Борис Писториус / © Associated Press

Министр обороны Германии Борис Писториус во время бюджетных дебатов в Бундестаге озвучил три ключевых принципа, на которых, по его мнению, могут строиться предстоящие переговоры о достижении мира в Украине.

Об этом сообщает Укринформ.

Прежде всего, Писториус подчеркнул, что Украину нельзя принуждать к каким-либо односторонним территориальным уступкам.

Кроме того, он подчеркнул, что украинское государство и в дальнейшем должно оставаться способным к самозащите, а для этого необходимы сильные Вооруженные силы и реальные, действенные гарантии безопасности, в том числе с участием Соединенных Штатов.

Третьим принципом, по словам министра, является то, что вопросы, касающиеся будущего европейских стран, НАТО или ЕС, не могут решаться за спинами партнеров и союзников.

«Не может быть мира-капитуляции. Такой мир был бы не только предательством украинцев. Он означал бы также укрепление… амбиций Путина и поощрение других автократов подражать ему», — заявил Писториус.

Он отметил, что стремление достичь мира остается правильным и необходимым, даже если предыдущие попытки были безуспешными. Однако эти усилия должны быть реальными и должны привести к безопасной Европе, а также обеспечить долговременный, надежный и справедливый мир.

