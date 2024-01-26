Писториус заявил, что Россия перешла на военную экономику

Россия перешла на военную экономику. Впрочем, но это не нужно Германии. Берлин практически каждый день отправляет Украине оружие и боеприпасы.

Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус.

"Даже меньшими партиями, когда они там есть, просто для того, чтобы всегда можно было оказать скорую помощь. Но сейчас мы просто столкнулись с проблемой, связанной с тем, что производство не справляется с такими темпами, как нам нужно", — сказал Писториус.

Глава немецкого Минобороны отмечает, что Россия является диктатурой и перешла на военную экономику. Впрочем, "то и другое не нужно в Германии".

"Мы не можем сказать отрасли: сделайте сейчас то или это, но нам нужно заключить контракты", – заявил министр.

Писториус также подчеркнул, что считает критику Германии по поставке оружия несправедливой, поскольку другие страны Европы много пообещали, но передали Украине меньше.

Напомним, ранее Борис Писториус сделал заявление о помощи Украине. По его словам, Германия еще не может увеличить военную помощь Украине — как того хотели бы некоторые западные союзники. Берлин уже дал "все и даже больше".

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