"Плакать буду только по "Слугам народа ": Третьякова не собирается извиняться за сообщения в партийном чате

"Плакать буду только по "Слугам народа ": Третьякова не собирается извиняться за сообщения в партийном чате

Просить прощения за коллегу пришлось Давиду Арахамии.

Скандальная нардеп Галина Третьякова "отличилась" заявлением о смерти коллеги Антона Полякова. За такое поведение ее могут отстранить от заседаний Верховной Рады на пять дней, а также снять с должности председателя комитета по вопросам социальной защиты и прав ветеранов.

Как сообщил с трибуны Рады лидер партии "За будущее" Игорь Палица, она написала в партийном чате "одним врагом меньше".

"Мы хотим обратиться в первую очередь к фракции" Слуга народа ". Только что в вашем партийном чате руководитель комитета, который должен заботиться о людях, детях, госпожа Третьякова написала, что "одним врагом меньше" - о смерти Антона Полякова. Я хотел бы попросить вас, уважаемая фракция "Слуги народа", сделать вывод по словам госпожи Третьяковой. Она всем известна отношением к детям, к людям, к стране. Я считаю, что это недопустимо. Каким бы политическим оппонентом или человеком не был господин Антон Поляков, умер человек. Обычный человек. Кроме того, наш коллега по парламенту ", — подчеркнул Палица.

Позже СМИ обнародовали в Сети и оригиналы переписки.

УНИАН

"Как по мне, то это минус один враг. Засим — хорошо. Расследование должно быть максимально открытым, с объявлением всех фактов — токсикологии, его ночного пути и тому подобное. Чтобы была понятна связь или это депутатская деятельность, или это его личная жизнь" , — написала она.

После огласки извиняться Третьякова даже и не подумала.

"У меня два замечания. Первое замечание: откуда" За "майбах" знают о том, что пишут в чате "Слуга народа"? Это раз. А во-вторых, когда люди, которые борются за свободу слова, которая гарантирована каждому человеку здесь в зале Конституцией, считают, что они могут набрасывать кому-то какие-то платки на рот, то мне кажется, что позор — это вам ", — заявила она.

Извиняться за Третьякову пришлось председателю фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии.

Даже после этого Третьякова написала в чате фракции, что "плакать будет только за "Слугами народа".

"И не взывайте к моей гуманитарной сущности. Я с ним в связи не состояла. А плакать буду только за "Слугами народа", — написала она.

PavlovskyNEWS

Напомним:

Подобные выпады нардеп позволяет себе не впервые. Так, ранее Третьякова заявила, что в семьях, нуждающихся в материальной помощи, рождаются дети " очень низкого качества ". Политик размышляла на видео о целесообразности выплаты безработным социальной помощи. По ее мнению, в будущем такие дети "тоже садятся на государственные деньги".

". Политик размышляла на видео о целесообразности выплаты безработным социальной помощи. По ее мнению, в будущем такие дети "тоже садятся на государственные деньги". Слова нардепа вызвали много критики в Сети, а в Совете Федерации профсоюзов требовали отозвать с должности главу Комитета Третьякову за ее "антисоциальную позицию".

Федерация профсоюзов осудила депутата от "Слуги народа" за слова о "детях низкого качества"

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