План Б: в Белом доме рассматривают другие возможности для помощи Украине

Белый дом продолжит работу с Конгрессом, чтобы обеспечить дополнительное финансирование для Украины.

Об этом в интервью «Голосу Америки» рассказал советник Белого дома по коммуникациям в сфере нацбезопасности Джон Кирби, сообщает Укринформ.

"Это так важно! Мы также работаем с союзниками и партнерами по возможным вкладам. Это не значит, что они их не делают – они делают. Но мы хотим посмотреть, что еще можно сделать. И, конечно, мы ищем внутри нашей собственной системы, внутри нашего собственного правительства и всей администрации есть еще что-то, что мы могли бы сделать, чтобы поддержать Украину. Но ни одно из этих усилий не сможет заменить объема, масштаба, который нам обеспечило бы одобрение запроса на дополнительное финансирование", — отметил он.

"Мы всегда рассматриваем другие возможности, которые мы можем использовать. Но какими бы они ни были, они не будут такими же хорошими, как запрос на дополнительное финансирование. Его ничем нельзя заменить. Как я уже говорил много раз, нет какого-либо имеющегося магического источника ( средств — ред. ), способно сделать то, что может сделать дополнительное финансирование. Рассматриваем ли мы варианты? Абсолютно. Мы должны, учитывая ситуацию на месте, особенно на востоке", — резюмировал Кирби.

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Напомним, ранее спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон отклонил двухпартийный пакет помощи Украине от Сената. Теперь планируется доработать предложение и добиться консенсуса, чтобы добиться принятия решения до конца марта или в апреле.

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