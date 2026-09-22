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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
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План деэскалации: представители Трампа проведут переговоры с Украиной и европейскими союзниками

По словам источников, переговорные группы обсудят предложения Украины по соглашению о деэскалации с Россией.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
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Посланники Трампа встречаются с командой Украины и ЕС – детали от Axios

Посланники Трампа встречаются с командой Украины и ЕС— детали от Axios / © Associated Press

Спецпредставители президента США Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер встретятся в Нью-Йорке с украинской переговорной командой и советниками по национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии.

Об этом сообщил корреспондент Axios Барак Равид со ссылкой на собственные источники.

«Посланники президента Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретятся сегодня вечером (разница во времени между Нью-Йорком и Киевом составляет -7 часов, то есть сейчас там еще вечер вторника — Ред.) в Нью-Йорке с украинской переговорной командой и советниками по национальной безопасности Великобритании, Франции и Германии. Россией, по данным двух источников, которые знакомы с ситуацией», — пишет журналист.

Напомним, Владимир Зеленский на встрече с Трампом заверил, что Украина готова к энергетическому перемирию, если россияне будут зеркально и откажутся от своих ударов. По словам Зеленского, США передадут украинское предложение по энергетическому перемирию россиянам.

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