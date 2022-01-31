"План действий есть": Стефанчук оценил возможность введения "особого периода" в Украине

"План действий есть": Стефанчук оценил возможность введения "особого периода" в Украине

По его словам, Рада готова к развитию событий, определенных законом.

Спикер Верховной рады Руслан Стефанчук оценил возможность введения "особого периода" в Украине. По его словам, план действий есть.

Об этом он заявил во время брифинга, сообщает РБК-Украина.

По его словам, Рада готова к развитию событий, определенных законом.

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"Речь идет о тех случаях, когда в Украине может быть введен "особый период". Конечно, план есть", — отметил он.

Также Стефанчук считает, что нужно снова вернуться к дискуссиям по вопросу онлайн-голосования.

"Это уже сегодня практика всех парламентов мира, кроме Украины. Надо сделать предохранитель, чтобы орган законодательной власти не прекращал свою работу ни в коем случае", — сообщил спикер Рады.

Напомним:

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что в настоящее время нужды в мобилизации населения нет. Вместо этого будет происходить формирование сил территориальной обороны. Резников подчеркнул, что сейчас важно не распространять панику среди населения.

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