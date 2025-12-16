- Дата публикации
План для окончания войны в Украине финализируют весной - СМИ
Мирный план для Украины, разработанный вместе с США, обсуждается в правительственном квартале и может быть готов весной.
План, который должен помочь Украине восстановить мир, разрабатывается совместно с США и сейчас обсуждается в правительственном квартале. Его финализация ожидается не раньше весны.
Об этом говорится в статье немецкого издания Berliner Zeitung.
Для Киева переговоры по вступлению в ЕС являются лишь частью повестки дня, которую Президент Владимир Зеленский привез с собой во время своего визита в Берлин. Другие темы были не менее важными: вопросы оружия, финансирования и прежде всего мирный план для Украины.
По словам представителей правительства, план, разработанный вместе с американской стороной, уже находится на «очень продвинутой стадии», но будет финализирован не раньше весны. Как узнала «Berliner Zeitung» от политических кругов, немецкое и американское правительства согласились совместно поддерживать его разработку.
Также договорено, что США и Германия возьмут на себя роль гарантов. Однако пока нет признаков, что предложение будет реальным или привлекательным для Кремля. Поэтому план разрабатывается вместе с украинской стороной, чтобы он не выглядел как «диктат Запада». Ожидается, что его содержание будет представлено Зеленскому в ближайшие дни.
Временно Германия оказывает военную помощь, тогда как американо-украинский диалог в Берлине остается четким и однозначным. В американской и украинской делегациях, несмотря на присутствие немецких дипломатов, ведутся переговоры о стратегии завершения войны.
Через несколько дней, возможно, станет понятно, какой прогресс достигнут. Немецкое правительство, вероятно, играет тактическую роль, поставляя вооружение и финансирование, тогда как США остаются стратегическим партнером для Киева.
