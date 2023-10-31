План Джонсона: как республиканцы разошлись с администрацией Байдена из-за помощи Украине и Израилю

Республиканцы Палаты представителей отказываются от плана президента США Джо Байдена о помощи Израилю в 14 миллиардов долларов.

Республиканцы Палаты представителей во главе со спикером Майком Джонсоном обнародовали расходящийся с администрацией Байдена план помощи Израилю на сумму 14,3 миллиарда долларов.

Об этом пишет Bloomberg.

Этот пакет отделяет помощь Израиля от более широкого запроса Байдена на экстренное финансирование, включающий помощь Украине и Тайваню. В нем также не оказывается гуманитарная помощь гражданским лицам в Газе и Израиле, о которой спрашивал Белый дом.

План Джонсона оплачивает помощь Израилю путем сокращения подписанного президентом Джо Байденом закона о сокращении инфляции, требующего сокращения финансирования на 14,3 миллиарда долларов.

Сокращение является разрывом с прецедентом, поскольку Конгресс обычно не сокращает другие программы для оплаты экстренных расходов.

Пакет является одним из первых серьезных законодательных усилий нового спикера и сказал журналистам, что ожидает голосование Палаты представителей в четверг. Джонсон обсуждал пакет помощи с Байденом на прошлой неделе.

«Отделение средств Украины от большей помощи Израилю создает риск того, что Конгресс не сможет продлить помощь для контрнаступления страны против России, особенно если республиканцы Палаты представителей повторят сентябрьскую попытку потребовать изменений в иммиграционное законодательство США в обмен на финансирование Украины», — пишет издание.

Подход Джонсона укрепит поддержку израильского пакета среди консерваторов Палаты представителей, но вызовет сопротивление демократам.

"Вряд ли израильское мероприятие примет Сенат без изменений, что потенциально приведет к ограничению финансирования", — пишет Bloomberg.

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер подверг критике лидеров республиканцев за то, что они не оказывают помощь Украине и Тайваню, предполагая, что они уступают «фальшивым соблазнам изоляционизма».

Также читайте В Белом доме призвали не играть в политические игры из-за оказания помощи Израилю и Украине

Требование сократить расходы на оплату помощи Израилю уже вызывает осуждение со стороны демократов, обеспокоенных тем, что это создает новый опасный прецедент для финансирования чрезвычайных ситуаций.

«Когда у вашего соседа горит дом, вы не торгуетесь по цене садового шланга. Политические игры спикера Джонсона оскорбительны для всех произраильских американцев, и я надеюсь, что он немедленно изменит курс», – заявила Дебби Вассерман Шульц, демократ из Флориды.

Но техасский республиканец Чип Рой, член ультраконсервативной фракции свободы Палаты представителей, заявил, что он проголосовал бы против пакета помощи Израилю.

"За это нужно платить реальными деньгами, а не бюджетными трюками", — сказал Рой.

Джонсон, ранее голосовавший против помощи Украине, после того, как стал спикером на прошлой неделе, заявил, что поддерживает финансирование помощи, но хочет решать это отдельно и требует усиленного контроля за расходами.

В Сенате продолжаются двухпартийные переговоры по продвижению вперед с комбинированным пакетом, отвечающим всем аспектам запроса Байдена на 106 миллиардов долларов, включая 61,4 миллиарда долларов для Украины.

Далее Сенат планирует провести слушания по запросу администрации Байдена с участием госсекретаря Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина. Комитет по ассигнованиям может обнародовать сенатскую версию законопроекта о чрезвычайных ситуациях уже на этой неделе.

Напомним, что ранее республиканец из Луизианы Майк Джонсон стал новым спикером Палаты представителей в Конгрессе США. Его считают одним из самых преданных поклонников бывшего президента США Дональда Трампа.

Читайте также: