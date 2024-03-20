План Макрона – реальный и уже разрабатывается: нардеп о французском контингенте в Украине

По его информации, предварительно Польша, некоторые балтийские и скандинавские страны выражают готовность к этому плану присоединиться.

Размещение французского военного контингента в Украине – реальный план Макрона, над разработкой которого уже работают французские военные.

Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко, передает "Эспрессо".

"Это уже практически разрабатывается французскими военными, при участии украинских военных и военных тех стран, которые могут стать членами коалиции. Ведь Макрон ищет союзников, чтобы в этом были задействованы не только французы. Тема уже вышла из стадии мнений, политических заявлений или идей", – говорит нардеп.

Также читайте Сенат Франции поддержал соглашение о безопасности с Украиной

По его информации, предварительно Польша, некоторые балтийские и скандинавские страны выражают готовность к этому присоединиться.

Гончаренко уверен, что вопрос присутствия французских войск на территории Украины – абсолютно реальный план Макрона.

"Для меня это также было очень приятным открытием. Это действительно сенсационная история. Макрон таки принял решение создать французский военный контингент, который появился на территории Украины, если Украина это будет поддерживать", – отметил он.

В то же время Гончаренко объяснил, что размещение французских войск не означает, что этот контингент вступит в боевые действия с российскими войсками, потому что тогда это означало бы вступление Франции в войну.

"Речь идет о контингенте на постоянной основе, который будет заниматься вопросами тренировки украинских военных, ПВО, разминирования, кибербезопасность, это очень серьезные задачи. Сейчас определяются возможные форматы. За это можно только поблагодарить. Это уже не сигнал Путину, а конкретные действия по остановке Путина ", – сказал политик.

Гончаренко утверждает, что у Макрона есть два подхода:

Первое – это объединенная база для тренировки и производства боеприпасов на территории Украины. Места рассматриваются;

Второе, не создавать отдельное место для размещения контингента, а иметь группы французских военных в разных местах и на разных направлениях.

В телеграммах Гончаренко уточнил, что Германия против планов Франции, поскольку считает, что это ненужная эскалация, которая может привести к глобальным рискам.

По информации нардепа, также прорабатывается идея миссии по европейским солдатам на границе с Беларусью, которая высвободит с этого направления украинских военных. Это позволит укрепить Восточное и Южное направления.

Ранее ТСН.ua собрал все, что известно о намерениях президента Франции Эммануэля Макрона ввести войска в Украину. По его словам, отправка военных в Украину вероятно в случае возможного прорыва оккупантов в Киев или Одессу.

По информации издания Le Monde, Макрон предполагал отправку войск в Одессу в ближайшем году.

Глава МИД Кулеба пояснил, что на самом деле предполагает идея Макрона об отправке войск в Украину.

Читайте также: