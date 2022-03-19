План Маршалла 2.0. – моральная ответственность тех, кто не хочет стоять рядом, когда бьют ракеты РФ – Подоляк

План Маршалла 2.0. – моральная ответственность тех, кто не хочет стоять рядом, когда бьют ракеты РФ – Подоляк

Он назвал Польшу искренним другом Украины за подобную инициативу.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк одобрительно прокомментировал инициативу Польши о плане восстановления Украины по аналогии с Планом Маршалла.

Об этом говорится в сообщении Подоляка 19 марта.

"План Маршалла 2.0. – это моральная ответственность тех, кто не хочет стоять рядом, когда ракеты РФ бьют по нашим городам. Разрушение гражданской инфраструктуры – это война РФ против Украины. Матеуш Моравецкий безупречен в своей инициативе помочь Украине восстановиться. Польша – искренний друг Украины", – написал советник главы президентского офиса.

План Маршалла 2.0. Это моральная ответственность тех, кто не хочет стоять рядом, когда ракеты РФ бьют по нашим городам. Разрушение гражданской инфраструктуры – это война РФ против. @MorawieckiM безупречен в своей инициативе помочь восстановиться. – искренний друг. – Михаил Подоляк (@Podolyak_M) March 19, 2022

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Евросоюз должен разработать план восстановления Украины по аналогии с Планом Маршалла, в частности, при поддержке самых богатых стран союза. Он пообещал поднять этот вопрос на заседании Совета Европы.