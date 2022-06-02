"План Маршалла для Украины": Кулеба рассказал, зачем собирается конференция в швейцарском Лугано

"План Маршалла для Украины": Кулеба рассказал, зачем собирается конференция в швейцарском Лугано

В швейцарском городе Лугано 4-5 июля состоится большая конференция по послевоенному восстановлению Украины.

Задачей конференции в Лугано будет координирование планов и намерений поддержки Украины в единую концепцию послевоенного восстановления.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет Укринформ.

«Уже есть понимание конкретики: кто что привезет. Впрочем, важнее задача, которую должна решить конференция в Лугано, — это собственно сделать так, чтобы все 100 тысяч планов и намерений поддержать Украину были скоординированы и слеплены в какую-то целостную концепцию», — отметил Кулеба.

Глава МИД добавил, что эту концепцию можно назвать планом Маршалла для Украины.

«Задача Лугано будет всех ключевых игроков усадить за один стол и скоординировать, чтобы это все слепилось в целостную комплексную и эффективную программу и все над этим работают очень много», — заметил Кулеба.

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