"План Маршалла для Украины": Кулеба рассказал, зачем собирается конференция в швейцарском Лугано

В швейцарском городе Лугано 4-5 июля состоится большая конференция по послевоенному восстановлению Украины.
Задачей конференции в Лугано будет координирование планов и намерений поддержки Украины в единую концепцию послевоенного восстановления.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет Укринформ.
«Уже есть понимание конкретики: кто что привезет. Впрочем, важнее задача, которую должна решить конференция в Лугано, — это собственно сделать так, чтобы все 100 тысяч планов и намерений поддержать Украину были скоординированы и слеплены в какую-то целостную концепцию», — отметил Кулеба.
Глава МИД добавил, что эту концепцию можно назвать планом Маршалла для Украины.
«Задача Лугано будет всех ключевых игроков усадить за один стол и скоординировать, чтобы это все слепилось в целостную комплексную и эффективную программу и все над этим работают очень много», — заметил Кулеба.
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