Переговоры по войне в Украине

На фоне визита Владимира Зеленского в Стамбул для встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, а также параллельного прибытия почтенной американской делегации в Киев, которая затем направляется в Москву, в информационном пространстве началась активизация разговоров о «мирном диалоге».

Однако украинский дипломат и политик Роман Бессмертный в интервью OBOZ.UA призвал не тешить себя иллюзиями.

«Весь тот „текст“ существует разве что в больном московском воображении. Нынешние разговоры не касались ни одного текста, потому что текста как такового нет», — заявил Бессмертный.

Бессмертный прокомментировал статью в Axios о том, что США и Россия тайно разрабатывают новый план завершения войны, раскрыв его подлинную сущность. По его словам, речь идет о новом прочтении соглашений, которые Москва предложила США и НАТО в декабре 2021 года.

Спецпредставитель России Дмитриев передал в Вашингтон новую редакцию того же проекта договора о «гарантиях безопасности Российской Федерации».

Дипломат подчеркнул, что вся платформа и логика подходов «это декабрь 2021 года», возвращающая нас к неприемлемой логике: обеспечить безопасность государству-агрессору. Рассказы об «оптимизме Дмитриева» в этом контексте являются «полной чепухой».

Бессмертный объяснил, почему активизация произошла именно сейчас:

«Вашингтон и Виткофф зашли в тупик в диалоге с Дмитриевым. И, как всегда, когда американцы входят в тупик, они предлагают европейцам присоединиться к процессу», — подчеркнул эксперт.

Он напомнил, что министр иностранных дел Сибига недавно заявил, что этот диалог фактически прекращен, что было правильным шагом для усиления давления на Россию.

Относительно визита Зеленского в Эрдоган, Бессмертный предположил, что конструктивным элементом в возобновлении диалога является только тема обмена военнопленных, поскольку этот процесс заблокирован.

Дипломат подытожил: «Максимум на что можно выйти по результатам встреч в Турции — это возобновление диалога между двумя делегациями. Но прорыва в этой переговорной группе не будет.

Напомним, The Telegraph сообщило, что команда Дональда Трампа подготовила предварительный вариант мирного соглашения по Украине и России. Проект предусматривает выход ВСУ из всего Донбасса, передачу региону Москве «в аренду», ограничение оборонных возможностей Украины и сворачивание американской военной поддержки.

Вашингтон предлагает определенные гарантии безопасности, тогда как от России требуют лишь частичного отвода войск в Запорожской и Херсонской областях. План вызвал резкую критику как фактически заставляющий Киев к неприемлемым уступкам, противоречащим украинским «красным линиям».