"План молниеносной войны": Джонсон не исключает наступление России на Киев

"План молниеносной войны": Джонсон не исключает наступление России на Киев

Лондон поддерживает украинский народ, подчеркнул премьер Великобритании.

Британский премьер Борис Джонсон не исключает, что вторжение России в Украину может начаться с наступления на Киев.

Такое мнение он высказал BBC.

По словам Джонсона, Москва подготовила план молниеносной войны.

"Разведка очень ясно указывает, что на границах Украины находится 60 российских боевых групп. План молниеносной войны, которая может уничтожить Киев, очевиден для всех. Мы должны четко дать понять Кремлю, России, что это будет катастрофическим шагом", — заявил он.

Глава правительства Великобритании подчеркнул, что Лондон поддерживает украинский народ. Кроме того, его страна "возглавляет создание пакета экономических санкций" против России и поставляет Украину оборонное оружие.

Кстати, на фоне угрозы вторжения половина сотрудников посольства Британии покинут Киев. Однако около 30 британских дипломатов, включая посла, остаются в Украине.

Напомним, народные депутаты на пленарном заседании 25 января рассмотрели обращение Верховной Рады в международные парламенты, правительства и организации через военный шантаж России.

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