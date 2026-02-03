План обороны Украины: Зеленский подписал указ о новой структуре

Президент Владимир Зеленский / © Associated Press

Президент Владимир Зеленский своим указом обновил структуру плана обороны Украины — то есть логику, разделы и общее построение ключевого стратегического документа, определяющего, как государство готовится к обороне и действует в случае угроз и войны.

Соответствующий указ главы государства №96/2026 от 2 февраля опубликован на официальном сайте президента Украины.

Согласно части третьей статьи 3 закона «Об обороне Украины», Зеленский постановил утвердить структуру плана обороны государства. Сам текст структуры не публикуется открыто, поскольку имеет гриф «для служебного пользования». Это означает, что документ содержит чувствительную информацию, связанную с безопасностью государства.

Отменяется предыдущая структура, которая действовала с 2020 года. Указ 2020 года и еще два служебных документа больше не действуют. То есть государство официально переходит на обновленную модель планирования обороны с учетом новых реалий и угроз.

Правительство получает конкретную задачу. Кабинет министров должен:

разработать полный план обороны Украины по новой структуре;

сделать это совместно с ключевыми органами безопасности и финансовой системы: СБУ, Службой внешней разведки и Национальным банком;

подать готовый план на рассмотрение СНБО.

Указ начинает действовать сразу после обнародования.

Напомним, в ноябре 2025 года Зеленский после доклада на то время министра обороны Дениса Шмыгаля заявил о необходимости обновления плана обороны Украины и базовых документов по безопасности с учетом опыта боевых действий. Президент поручил Шмыгалю подготовить соответствующие предложения для Кабмина, а также сообщил о полном финансировании закупок дронов.