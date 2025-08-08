План окончания войны в Украине: в ЦПД прокомментировали заявления медиа

Руководитель ЦПД Андрей Коваленко / © Telegram / Центр противодействия дезинформации

Руководитель украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко назвал выдумками информацию от СМИ о «планах» и «договоренностях» с условиями для завершения войны.

Об этом Коваленко написал в телеграм-канале.

«Информация о различных „планах“ и „договоренностях“ с условиями, которая появляется в различных медиа — это выдумки. Ни одно медиа не владеет никакими планами, потому что идет совсем другой процесс», — говорится в заявлении руководителя ЦПД.

Также он призвал «меньше рефлексировать».

Вероятно, Коваленко имеет в виду публикацию польского издания Onet. Накануне оно заявило, что во время встречи спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и президента России Владимира Путина Вашингтон передал Москве свой согласованный с Европой план прекращения огня в Украине. Издание привело перечень якобы условий, назвав их «крайне выгодными» для РФ.

Политолог Олег Саакян не исключил, что названные Onet условия действительно существуют, однако перспективы реализации такого плана он считает крайне сомнительными.