"План победы" от Бориса Джонсона: британский политик назвал три условия для завершения войны

По мнению Джонсона, помимо разрешения на удары вглубь РФ Запад должен назвать дату присоединения Украины к НАТО и предоставить кредит в стиле ленд-лиза.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призвал Запад назвать дату присоединения Украины к НАТО и предоставить нашему государству кредит в стиле ленд-лиза.

Об этом Джонсон написал в соцсети Х (Твиттер) по поводу 1000 дня после начала полномасштабной войны России против Украины.

"В эту горькую годовщину друзьям Украины пора составить план – не просто уберечь Украину от проигрыша, а обеспечить украинскую победу", – сказал он.

Также читайте Советник Трампа заявил об опасности эскалации из-за дальнобойных ударов по РФ

В первую очередь Джонсон приветствовал решение президента США Джо Байдена разрешить украинцам использовать ракеты ATACMS для ударов вглубь территории России. Он призвал Великобританию и Францию "немедленно" дать подобные разрешения для крылатых ракет Storm Shadow/SCALP.

"Кроме того, сейчас пора дать украинцам финансовую огневую мощь, чтобы выжить и выиграть этот конфликт, с помощью кредита в стиле ленд-лиза в размере 500 миллиардов долларов, который они смогут выплатить", — считает Джонсон.

По словам британского экс-премьера, Запад "должен иметь смелость и логику" дать Украине необходимые гарантии безопасности и объявить "в ближайшее время" дату вступления в НАТО. По его мнению, это окончательно свидетельствует о том, что Украина больше не сателлит Москвы, а свободная и независимая суверенная демократическая европейская нация.

"В совокупности эти меры убедят Путина в том, что стало очевидным с момента его вторжения: он совершил гигантскую ошибку и он никогда не покорит украинский народ. Лишь тогда, когда Кремль по-настоящему воспримет это сообщение, мир вернется в Украину", – подытожил Борис Джонсон.

Ранее Джонсон высказал мнение, что переговоры с Путиным несут риск возвращения к "нормандскому формату".

Напомним, военный эксперт Сергей Кузан заявил, что применение дальнобойных ракет по России может усилить переговорные позиции Украины.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.