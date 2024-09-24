План победы Зеленского: что о нем известно и какие пункты включает

ТСН.ua собрал все, что известно о таинственном Плане победы Владимира Зеленского.

16 сентября 2024 г. президент Владимир Зеленский заявил, что План победы Украины готов на 90%. Два дня спустя, 18 сентября, Зеленский сообщил, что План победы уже полностью подготовлен.

Что известно об этом плане и какие пункты он содержит, выяснял ТСН.ua.

По словам директора по Европе в Совете по нацбезопасности США Майкла Карпентера, в Белом доме с нетерпением ждут от президента Зеленского презентации Плана победы, чтобы согласовать стратегические цели с Украиной в течение последних четырех месяцев работы Администрации Байдена. Глава государства намерен представить этот план и действующему президенту США Джо Байдену и кандидатам в президенты Камале Харрис и Дональду Трампу.

План разрабатывали в режиме строжайшей секретности

"План победы" разрабатывался в Офисе президента Украины. Об этом в комментарии Радио Свобода 24 сентября рассказал председатель комитета Верховной Рады по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству Александр Мережко.

По его словам, ни депутаты из провластной фракции "Слуга народа", ни нардепы профильных комитетов не участвовали в его разработке. Мережко утверждает, что документ разрабатывался в "режиме секретности".

"Этот план разрабатывался под эгидой президента, и это по сути является планом президента. То есть вполне нормально, что в разработке этого плана принимает участие его Офис. Так и должно быть… Дело в том, что это не законопроект. То есть, это какой-то конкретный план военно-технического характера. Насколько я понимаю, если бы речь шла о законопроекте, то действительно здесь законодательный орган власти должен быть привлечен. А это не закон, и здесь совершенно правильно, что это происходит в режиме секретности, закрытости, потому что там могут быть положения, которые носят секретный характер", - добавил депутат.

Что известно о плане победы

В Офисе президента рассказывали, что План победы будет содержать четыре пункта: дипломатическое и военное принуждение РФ к миру, а также политическую и экономическую составляющие.

The Times также пишет о четырех ключевых пунктах: запрос на гарантии безопасности Запада; продолжение операции Украины в российской Курской области, чтобы укрепить позицию Киева на переговорах; снабжение оружия; международная финансовая помощь разрушенной экономике.

Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что приглашение Украины в НАТО является частью Плана победы Зеленского. Издание Bloomberg также пишет, что в плане Зеленского говорится, в частности, о приглашении в НАТО и четком пути к членству в ЕС.

Как добавляет Kyodo, план победы в войне президента Украины Владимира Зеленского будет включать в себя детальный перечень военной помощи, жизненно важной для победы над Россией, а также просьбу о разрешении атаковать территорию России ракетами большой дальности.

Что касается экономических мер, план будет предусматривать инвестиции союзников по расширению производства в Украине оружия, такого как беспилотники и ракеты, одновременно требуя введения новых санкций, чтобы ослабить способность России продолжать войну.

Сам президент Зеленский предупредил, что не откроет все детали плана до встречи с Байденом.

Будет ли заморозка войны

Недавно в известном немецком издании BILD появилась статья, что президент Владимир Зеленский в США якобы может объявить о замораживании боевых действий. По информации издания, президент Украины может предложить локальное прекращение огня на некоторых участках фронта, что означает временную заморозку конфликта.

В свою очередь в ОП подчеркнули, что Украина не согласится на "Минск-3" или какой-либо другой формат для урегулирования войны, что будет предусматривать отказ от территорий.

Когда можно реализовать План победы

Президент Зеленский во время совместной пресс-конференции в Киеве с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен 20 сентября заявил, что План победы Украины можно реализовать только через быстрые решения партнеров, которые они должны принять в период с октября по декабрь

"План рассчитан на скорые решения наших партнеров, которые должны состояться с октября по декабрь. Тогда мы будем считать, что план сработает", – сказал он, передает Укринформ.

Почему документ в первую очередь везут в США

Как пишет ВВС-Украина, план первоначально представят в США, поскольку эта страна является сильнейшим партнером Украины и имеет мощность обеспечить его выполнение.

"Конечно, представлю План победы всем лидерам стран-партнеров, которые, как президент Байден, являются лидерами мира и могут стать лидерами мира, помогая нам с Планом победы", — говорил Зеленский в своем обращении 22 сентября.

Прорыва не будет?

По информации Bloomberg, западные чиновники пытаются снизить ожидания от представления "плана победы" президента Владимира Зеленского на этой неделе в США. Они заявили, что не видят в этом отношении прорыва.

Другой западный чиновник в комментарии изданию назвал это "списком желаний".

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"Мрачная оценка плана подчеркивает углубление чувства пессимизма среди стран-союзников, поскольку война тянется уже третий год. Союзники также опасаются ослабления поддержки Украины, если бывший президент Дональд Трамп вернется на должность после выборов только через шесть недель", – отмечают в Bloomberg.

Кроме того, западные страны начинают беспокоиться о собственной безопасности, поскольку Россия продолжает производство оружия, которое может оказать влияние за пределы Украины.

Реакция РФ

Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что Кремль может согласиться изучить план Владимира Зеленского для завершения войны. Однако для этого есть одно условие.

Условием, по которому в РФ будут изучать план Зеленского, есть его публикация "в официальных источниках".

Всплыли первые детали о плане победы Зеленского! Уже известны основные пункты

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