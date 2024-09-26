"План Победы" Зеленского под вопросом: почему США сомневаются в его эффективности

Администрация президента США Джо Байдена обеспокоена тем, что у плана победы украинского президента Владимира Зеленского нет всеобъемлющей стратегии.

Об этом пишет Wall Street Journal.

Этот план, по словам издания, рассматривается как "упакованная просьба" о большем количестве оружия и снятии ограничений на использование ракет дальнего действия.

Что не так с "Планом Победы" Зеленского

Украинский президент в последние недели отмечал, что этот план является основой для победы над Россией. Сейчас он намерен представить его детали президенту Байдену во время встречи в Белом доме.

Впрочем, американские и европейские чиновники, ознакомленные с общими деталями документа, уверяют, что он не предлагает четкого пути к победе Украины, особенно учитывая, что российские войска "медленно, но неуклонно продвигаются на поле боя".

"Я не поражен, там не так уж много нового", — отметил один из должностных лиц.

Центральным элементом плана, как указывают авторы статьи, является требование Соединенных Штатов позволили Киеву бить своим оружием по объектам в тылу России. В то же время Байден упорно отказывается снять ограничения из-за боязни эскалации войны.

Издание пишет, что США и Украина надеялись на единство в выборе дальнейшего пути, однако сейчас они оказались на решающем этапе военного конфликта без общего видения.

В своей речи в ООН в среду Зеленский предупредил об угрозах со стороны России по поводу энергетической инфраструктуры и атомных станций Украины, но не стал говорить о каких-либо деталях мирного плана или делать запросы, связанные с оружием.

WSJ указывает, что за кулисами Зеленский выдвигает максималистские предложения, надеясь, что США и их союзники предоставят Киеву все запрашиваемые ресурсы. В то время как администрация Байдена ожидала услышать что-то конкретное, что могло бы поддержать, учитывая, что до истечения срока ее полномочий осталось всего четыре месяца.

План победы Зеленского широко охватывает потребности Украины на поле боя, политические преобразования внутри страны и экономику, заявил во вторник чиновник Госдепа.

Но, как утверждают американские и европейские чиновники, наиболее разработанной частью плана является первая фаза – запросы, связанные с вооружением, тогда как все остальные ключевые элементы имеют меньше конкретики.

В то же время руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак называет план "очень конкретным и понятным", заявляя, что тот "содержит как военную, так и дипломатическую части", а также перспективы будущих экономических выгод.

Сам Зеленский говорил о четырех пунктах своего плана – военном, политическом, экономическом и дипломатическом. Все эти пункты содержат конкретные шаги, необходимые Украине уже сейчас, чтобы выиграть в войне против России.

На брифинге перед отъездом Зеленский также отмечал, что этот план краткосрочен и может быть выполнен с октября по декабрь 2024 года.

По данным ВВС, в этом документе есть подробный список оружия и техники, необходимой Украине на фронте, разрешение западных стран бить дальнобойным оружием по территории России, а также гарантии будущего членства в НАТО.

Андрей Ермак в США уже сказал, что политическое измерение касается вступления Украины в НАТО.

Еще раньше Зеленский подчеркивал, что в этом отношении нет пункта о переговорах с Россией. Он не стал раскрывать конкретные шаги, но отметил, что документ направлен на "укрепление Украины" – с целью заставить российского лидера сесть за стол переговоров на справедливых условиях.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский обозначил ключевые аспекты "Плана Победы" Украины. Он подчеркнул, что "это важно сделать сейчас, когда официальные лица, поддерживающие Украину, занимают свои должности".

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