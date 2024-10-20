План победы Зеленского вызвал неоднозначную реакцию западных союзников – АР

Представленный план становится предметом внимания не Байдену и его администрации, а его преемника.

Одним из наиболее ожидаемых событий саммита ЕС и встречи министров обороны НАТО, прошедших 17 и 18 октября в Брюсселе, стал визит президента Украины Владимира Зеленского, представившего западным партнерам свой План победы.

Однако План победы пока вызвал неоднозначную реакцию западных союзников, пишет Associated Press.

По словам аналитиков, вряд ли администрация президента США Джо Байдена примет любое решение по этому плану до выборов 5 ноября. В то же время, акцентируется, что именно поддержка Штатов имеет решающее значение, если Украина хочет получить одобрение других союзников.

"Похоже, они сейчас делают очень мало и ждут выборов... Очень многое в стратегии будет зависеть от Вашингтона", — заявил профессор стратегических исследований в Университете Сент-Эндрюс Филлипс О'Брайен.

По мнению других аналитиков, этот план – амбициозный шаг в правильном направлении для военных усилий Украины. Указывается, что он не изменит ситуацию на поле боя немедленно, но должен помочь Украине изнурить Россию и дать ей больше средств для продолжения войны "на истощение".

"Я думаю, что люди потенциально ожидали какого-то более оперативного плана победы в войне... Наивно было бы ожидать, что план предоставит оперативные детали, которые, очевидно, будут полезны противнику", — сказал бывший британский командир, возглавляющий стратегическую консалтинговую фирму Sibylline Джастин Крамп.

Напомним, 16 октября, президент Украины Владимир Зеленский представил в Верховной Раде План победы Украины. План состоит из 5 пунктов и трех тайных приложений. Это перечень мер, которые, по словам Зеленского, изменят ход войны с Россией в пользу Украины.

Этот план уже был представлен в США и нескольких европейских столицах, сказал Зеленский, и пора очертить, что это за "программа принуждения России к миру и почему она важна".

Министры обороны НАТО "с уважением приняли во внимание План победы, представленный Зеленским, однако этот план не являлся "предметом обсуждения" во время встречи, заявил генсек НАТО Марк Рютте.

"Я думаю, мы все согласились, что это важный сигнал, указывающий, что украинское правительство и президент согласовали этот "план победы". Это, безусловно, станет темой дальнейших обсуждений с Украиной", — пообещал генсек НАТО.

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