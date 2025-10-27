План прекращения огня: Зеленский сказал, когда появится и примет ли его Путин

Президент Украины Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев и «коалиция решительных» вместе будут работать над планом прекращения огня в течение следующих 10 дней. Но президент России Владимир Путин вряд ли примет этот план.

Об этом Зеленский сказал в интервью Axios.

Как заявил на прошлой неделе премьер-министр Великобритании Кир Стармер, «коалиция решительных» разработала для Украины мирный план до конца 2025 года.

«Мы вместе разработали конкретный план до конца года. Прежде всего, мы будем делать все, чтобы российская нефть и газ были сняты с глобальных рынков. Мы поощряем всех ввести эти санкции, уменьшить зависимость», — высказался Стармер.

В свою очередь Зеленский отметил, что план должен быть коротким, без слишком многих деталей.

«Несколько коротких пунктов. Например, план о прекращении огня. Мы решили, что будем работать над этим в течение следующей недели или десяти дней«, — сказал президент Украины.

В то же время он подчеркнул, что скептически относится к готовности Путина принять любой мирный план.

Напомним, на прошлой неделе Зеленский и лидеры стран Евросоюза поддержали позицию президента США Дональда Трампа о необходимости немедленного прекращения боевых действий. Согласно их видению, текущая линия фронта может стать основой для начала мирных переговоров.

По данным Bloomberg, европейские страны совместно с Украиной готовят 12-пунктовое предложение для завершения войны, которое предусматривает прекращение боевых действий по текущим линиям.