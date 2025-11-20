Мирный план Трампа / © ТСН.ua

В Украине продолжают комментировать план прекращения войны, предложенный Украине через посланника Трампа Стива Уиткоффа.

В частности, первый заместитель министра иностранных дел Украины Сергей Кислица написал на платформе X, что появление плана и его содержание наводят его на мысли об ИПСО (информационно-психологическую специальную операцию — ред.).

«Читаю здесь о некоторых планах и приходит на ум по меньшей мере два феномена — Госплан (Госплан на московском) — фабрика нереалистичных планов и ИПСО — спланированная манипуляция информацией для влияния на мысли и эмоции людей, которая отличается от обычных фейков своей продуманностью и четкими целями. Последняя используется также для того, чтобы посеять панику, расколоть общество… Так что там, говорите, сегодня разгоняют о „планах“…», — отметил Кислица.

Пессимистический прогноз по реализации плана, продвигаемого Уиткоффом, высказал украинский экономист и президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов в соцсети Facebook.

«Трамп ожидаемо воспользовался Миндичгейтом, чтобы попытаться заставить Зеленского пойти на условия Москвы: уменьшение армии, сдача новых территорий, ограничение оружия и т.д. Это не сработает.

В очередной раз американцы ошибаются, думая, что они могут нагнуть Украину. На самом деле это показывает непродуманность действий США, их стратегическую слабость и отсутствие понимания ситуации и долгосрочного планирования. Главный прокол Трампа в том, что он считает, что общественное возмущение коррупцией в Украине это сродни слабому Зеленскому, который пойдет на любые условия.

Давление Трампа, как всегда, вновь усилит поддержку Зеленского и консолидирует общество. Эти «великие» государства постоянно совершают ту же ошибку, считая, что давление работает. Разве четыре года войны и вся история Украины не доказала, что давить на Украину не достигает результата», — написал Милованов.

Напомним, администрация Дональда Трампа подготовила широкий «мирный план» из 28 пунктов, что выдвигает жесткие требования к Украине.