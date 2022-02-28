План провалился: Данилов заявил, что Путин хотел захватить Киев и создать марионеточное правительство

Данилов заявил, что план российского вторжения в Украину строился на принципах нацистских предшественников.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что украинскому военному руководству удалось начать процесс перехвата военной инициативы. По его словам, на сегодняшний день ни одной из целей орковского плана не было достигнуто.

Об этом заявил Данилов в Facebook.

Секретарь СНБО указал, что план российского вторжения был построен на принципах их нацистских предшественников – молниеносный проход бронетанковых механизированных колонн вглубь территории, уничтожение объектов критической инфраструктуры, блокирование крупных городов (Одессы, Днепра, Николаева, Херсона, Мелитополя, Харькова, Сум, Чернигова) ) разрушение логистических цепочек, с применением ДРГ создание ситуации паники и хаоса и проведение специальных операций по уничтожению руководящего состава страны.

Центральным пунктом плана путинского вторжения, по словам Данилова, было захват украинской столицы — города Киева и создание марионеточного правительства, подконтрольного РФ.

"Пятый день героической борьбы. Наши военные, ТРО, весь сектор безопасности и обороны работает в режиме полной мобилизации. Украинскому военному руководству во главе с Верховным Главнокомандующим — Президентом Украины Владимиром Зеленским удалось начать процесс перехвата военной инициативы. На сегодняшний день ни одной из целей орковского плана не было достигнуто", — сказал он.

Секретарь СНБО указал, что украинские военные дали отпор врагу по всем направлениям. Но тяжелые бои продолжаются.

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"В этом плане хочу обратить внимание на то, что особую важность в условиях войны приобретает вопрос информационного противодействия. В настоящее время одной из критических проблем для московского военного руководства стал вопрос необходимости сокрытия реальных потерь постоянно увеличивающихся войск вторжения и которые становится все труднее скрывать. Поэтому одной из основных задач украинского информационного сопротивления является максимально полное донесение жителей России и родственников российских военных реальной ситуации с количеством жертв и пленных", — подчеркнул секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Данилов подчеркнул, что цель Украины сейчас — расшатать врага на его территории, максимально поднять уровень протестных настроений внутри РФ о необходимости немедленного прекращения войны. Поэтому он призвал украинцев информационно воевать на территории врага всеми возможными инструментами влияния – через общение со знакомыми и родственниками, проживающими в России, использовать социальные сети и российские популярные паблики, создавать дезорганизующее видео и текстовый контент, и доносить его до российских военных, работать с государственными республиками РФ.

"Таким образом, можно констатировать, что украинская национальная мобилизация, украинское сопротивление агрессии растет и крепнет с ежедневно и с каждым днем мы ближе нашей окончательной победе. Слава Украине, смерть врагам", — подытожил Данилов.