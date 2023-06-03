"План провалился": в Госдуме РФ признали, что не могут уничтожить Украину

В РФ заявили, что план уничтожения Украины провалился из-за того, что с самого начала был нереальным.

В российскойГосдуме пожаловались, что не могут достичь ни одной цели, которую ставили перед собой захватчики перед началом так называемой "СВО".

Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ Константин Затулин.

Он заявил, что замысел заключался в том, чтобы развалить Украину после быстрой силовой акции. Затулин признал, что этот план провалился из-за того, что изначально был нереальным.

"Какие у нас были цели, официально заявленные в начале военной операции? Вы все помните — денацификация, демилитаризация, нейтралитет Украины и защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, все это время страдавших. сегодняшний день? Ни за одним", — сказал он.

Также он признал, что больше нет смысла требовать от Украины нейтральности, поскольку она такой уж точно не будет.

"Остается Украина под руководством Зеленского или его преемников существовать в результате всего или нет? Остается, я могу сказать. Остается. Потому что сил на то, чтобы это одолеть, при той поддержке, которую им оказывают, не хватает. Остается", — констатировал Затулин.

При этом он говорит, что Россия должна продолжать боевые действия, пока не отрежет Украину от Черного моря, чтобы обеспечить безопасность аннексированного Крыма.

Напомним, ранее сообщалось, что в Госдуме Российской Федерации ошеломили очередным заявлением. Там заявили, что "НАТО захватило Украину".

Кроме того, мы ранее информировали, что депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман заявил, что главной целью развернутой Россией войны является ликвидация Украины.

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