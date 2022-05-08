План Путина не сработал, у него нет четкого понимания действий в Украине — экс-депутат Бундестага

План Путина не сработал, у него нет четкого понимания действий в Украине — экс-депутат Бундестага

Экс-депутат Бундестага ФРГ Марилуизе Бек рассказала о планах Путина, отношении Германии к войне, про путь Украины в Евросоюз и угрозе Молдове и Грузии.

Марилуизе Бек считает, что президент Российской Федерации Владимир Путин окончательно еще не решил, что дальше делать в Украине, у него нет четкого плана.

Об этом она сообщила в интервью ведущей 1+1 Натальи Мосейчук.

"Я не уверена, что он знает сам. Очевидно, его план номер один — не сработал, как он надеялся. Взять Киев через три дня, поставить фейковое правительство и взять под контроль всю страну. С неожиданным сопротивлением и силой украинской армии и готовностью противостоять российским войскам, вне зависимости от того, были большие потери или нет, план Путина номер один пришлось изменить", — отметила она.

Однако, по словам Бек, на параде в Москве 9 мая Путин все еще может объявить об аннексии тех частей украинской территории, которые находятся под оккупацией россиян.

Она также подчеркнула, что на протяжении многих лет в Германии фактически не зависимо от того, какое правительство было у власти, говорилось: мир в Европе возможен только с Россией, а не против России. Бек отметила, что, когда Путин вернулся к власти, не было четких признаков и ясного анализа, что это за режим, что за систему Путин имел в виду.

"И это было тогда практически возвращение КГБ вместе с деньгами и олигархами, и они систематически с довольно большим терпением начали это строить. Многие люди до сих пор не имеют четкого понимания, какова на самом деле миссия Путина. Он собирает империю", — отметила она.

По ее словам, отношение Германии к войне значительно изменилось. В общем можно сказать так: это была смесь вины, страха и экономических интересов, три очень сильных аспекта.

"Война не началась сейчас, она началась восемь лет назад, поэтому мы могли бы знать, но долгое время было очень много оправданий. Германия немедленно купилась на объяснение, что Крым – это российская земля, что это был неразумный Хрущев, отдавший ее Украине. И тогда было очень мало информации о крымских татарах, которых уже во второй раз в жизни вытесняют из Крыма, что это было большое преступление против человечества", — сказала она.

Марилуизе Бек также подчеркнула, что старые европейские правительства раньше отказывались видеть, что российские газопроводы "Северный поток-1" и "Северный поток-2" являются геостратегическим проектом, который делает Украину более уязвимой.

Бек, говоря о позиции канцлера Германии Олафа Шольца, отметила, что он поддерживает целостность и суверенность Украины.

"Это кажется невозможным для НАТО, или ЕС, Германии, для господина Шольца, что суверенные нации, целостность границ были нарушены, а границы меняются силами военных. Поэтому, я думаю, что вы узнаете, если вы поговорите с офисом канцлера и Шольцем, они скажут – не унижайте Россию. Потому что мы знаем из нашей немецкой истории, насколько роковыми могут быть последствия такого унижения. Это была картина после первой мировой войны, и она фактически подготовила почву для них", — сказала она.

На вопрос телеведущей, посетит ли Шольц Украину, Бек отметила, что, скорее всего, да. Однако, по ее мнению, ему нужно было приехать намного раньше в Украину.

"Мне больше всего нравилась идея совместного приезда Джонсона, Макрона и Шольца, втроем. Показать поддержку трех великих стран. Шольц, пожалуй, поначалу не хотел ехать, потому что пока в Германии продолжались дебаты, и было не ясно, какой тип вооружений будет поставлять страна, ему пришлось бы приехать с пустыми руками. Поэтому на тот момент для него это был бы очень тяжелый визит, потому что он приехал бы с ужасными пятью тысячами шлемов, с которых предлагали начать поставки", — отметила она.

По ее словам, после визита лидера немецкой оппозиции он сделает достойную дипломатическую паузу, может неделю или две, и потом приедет в Украину.

Что касается будущего Украины в Европейском союзе, то немецкая политик считает, что этот путь будет быстрым.

Она также считает, что президент России Владимир Путин действительно хочет одержать победу над Западом.

"Соединенные Штаты. Они всегда были кошмаром России. Поэтому это о США, и именно они создали НАТО, и является сильнейшей силой Альянса, поэтому, конечно, если бы Путин сумел действительно уничтожить Украину, и его руки бы освободились, тогда он, думаю, думаю, сначала занялся бы Молдовой или Грузией", — сказала она.

На вопросе ведущей о том, что Молдова не смогла бы противостоять России, ведь у нее практически нет армии, Бек отметила, что борьбу против России необходимо поддерживать всем странам, в том числе и Германии.

"Не будет аморальным сказать, что эту войну нужно поддерживать с нашей стороны, и не только из-за невероятных страданий вашего народа, но и из-за нашей заинтересованности в вашей победе. И благодарность безгранична за то, что вы остановили российскую армию", — подчеркнула она.

Экс-депутат Германии также надеется, что Россия не добьется успехов в войне против Украины.

По ее словам, она радуется, когда российскую армию отбрасывают назад – из каждого небольшого села Украины.

"То, что происходит сейчас возле Харькова. Это дает мне надежду. И я надеюсь, что у российской армии никогда не будет достаточно силы, чтобы разделить и оцепить части украинской армии на Востоке. Я надеюсь, что прекрасный, мой любимый город Одесса не будет обстреляно, как это было с Мариуполем", — подчеркнула она.

Марилуизе Бек также считает, что решение Зеленского продолжать войну, к сожалению, зависит от того, сколь долго Запад готов оказывать поддержку.

В конце интервью Марилуизе Бек обратилась к украинцам.

"Мы знаем, что войны выигрывает дух, и внутри украинского государства этот дух, как целое с его обществом. И нет духа в этой запутанной, агрессивной, плохо опекаемой собственным правительством армии, которая воюет на другой стороне", — резюмировала она.

Напомним, социал-демократы Германии заявили о европейских перспективах для Украины.

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