План Путина провалился: встреча в Стамбуле не стала продолжением переговоров 2022 года - Сибига

Андрей Сибига / © Facebook Андрея Сибиги

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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига подвел итоги встречи украинской делегации с представителями России и дал оценку переговорам.

Об этом Сибига сообщил в Facebook

"Если отодвинуть в сторону всю российскую чепуху, псевдоисторические заявления, провокации и прочее, в сухом остатке есть такое: 1000 наших людей — удалось договориться о возвращении. Это 1000 счастливых семей. Уже даже ради этого все это имело смысл", — говорится в сообщении.

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"Прекращение огня — у этой делегации не было достаточных полномочий. И это плохо, что Путин прислал людей столь низкого уровня. Но мы продолжим настаивать на безусловном и продолжительном, полном прекращении огня. Это основа для успеха каких-либо дальнейших решений и шагов. Ну и в этом контексте встреча лидеров, продолжим работать, давить, ведь в России решение принимает только Путин. Ему следует перестать избегать нашего президента Владимира Зеленского и обрести смелость на прямую встречу. Сегодня Украина доказала, что стремится к миру и серьезно относится к работе над его восстановлением. Чтобы Россия тоже начала работы реальные шаги к миру, нужно продолжать и увеличивать давление. Сила этого давления обратно пропорциональна готовности россиян к конструктиву. Будем дальше убеждать наших партнеров в этом. Встреча в Стамбуле не может и не будет служить оправданием не усиливать давление на Россию. Напротив, она свидетельствует, почему он нужен”, — заявил министр.

"Ну и в конце концов, план Путина представить встречу в Стамбуле как продолжение марта 2022 года потерпел поражение. Потому что это уже совершенно новая динамика, новая точка отсчета. Сейчас другие условия и реалии. И ключевым является фактор США и мирных усилий Президента Дональда Трампа. Украина продолжит держаться своей линии и добиваться своих линий и достигать своих результатов. Это ключевой приоритет. И усиление Украины и нашей обороны продолжается. Это главное Президент Украины Владимир Зеленский сделал эти правильные, продуманные шаги ради достижения интересов Украины. Об этом нам сегодня прямо скажут все наши партнеры. Наша команда продолжает работать”, — резюмировал Сибига.

Напомним, что ранее Кремль озвучил требования к Украине на переговорах. Эти пункты фактически являются ультиматумом, а не предложением к миру.