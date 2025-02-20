План Стармера по миротворческим войскам в Украине: у Путина отреагировали
В Кремле снова заявляют об "угрозе" НАТО.
Любой план премьер-министра Великобритании Кира Стармера по направлению войск в Украину в рамках потенциальной миротворческой миссии "будет неприемлем для России".
Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.
По словам Пескова, Москва "самым внимательным образом отслеживает" все эти сообщения, ведь они "вызывают беспокойство". Кроме того, в традиционной для себя манере он заявил об "угрозе" Североатлантического Альянса.
"Поскольку речь идет о возможном направлении военных контингентов стран НАТО в Украину и это приобретает совсем другое значение с точки зрения нашей безопасности. Поэтому эта тема важна для нас", — заявил он.