В Кремле снова заявляют об "угрозе" НАТО.

Любой план премьер-министра Великобритании Кира Стармера по направлению войск в Украину в рамках потенциальной миротворческой миссии "будет неприемлем для России".

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

По словам Пескова, Москва "самым внимательным образом отслеживает" все эти сообщения, ведь они "вызывают беспокойство". Кроме того, в традиционной для себя манере он заявил об "угрозе" Североатлантического Альянса.

"Поскольку речь идет о возможном направлении военных контингентов стран НАТО в Украину и это приобретает совсем другое значение с точки зрения нашей безопасности. Поэтому эта тема важна для нас", — заявил он.