Дональд Трамп / © Associated Press

Предложенный Дональдом Трампом план мирного урегулирования, состоящий из 20 пунктов, по сути предполагает распределение Украины и возможные территориальные потери.

Об этом заявил исполнительный директор Института трансформации Северной Евразии Владимир Горбач в эфире Эспрессо.

По его словам, сам характер такого переговорного процесса свидетельствует об угрозе потери части украинских территорий.

«Переговорный процесс, инициированный самим Дональдом Трампом, эти 20 пунктов, по факту, являются договором о разделе Украины. А если речь идет о разделе Украины, это означает территориальные потери», — подчеркнул Горбач.

Он отметил, что даже если Украина юридически не признает эти территории утраченными и в дальнейшем сочтет их временно оккупированными, фактический контроль над ними будет оставаться за врагом.

«Мы можем не признавать эти территории утраченными, а временно оккупированными, однако, по сути, они будут контролированы нашим врагом. Они и сейчас контролируются нашим врагом», — подчеркнул эксперт.

Горбач также предостерег, что уступки по территориям в обмен на мир или абстрактные гарантии безопасности не способны обеспечить длительный результат.

«Уступки территориям в обмен на мир или на какие-то эфемерные гарантии безопасности не приведут к устойчивому, а тем более к справедливому миру. Устойчивый мир может наступить только тогда, когда он будет справедливым», — отметил он.

По словам исполнительного директора Института трансформации Северной Евразии, справедливый мир возможен только при условии наказания агрессора.

«Без справедливого наказания агрессора справедливый мир не наступит», — резюмировал Горбач.

Ранее сообщалось, что генсек НАТО Марк Рютте заявил, что информировал президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа об обстрелах энергетической инфраструктуры Украины.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп не заинтересован в длительном переговорном процессе по поводу российско-украинской войны и рассчитывает к началу лета выйти по меньшей мере на формат устойчивого перемирия.