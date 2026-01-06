План Трампа по Гренландии: The Economist узнало о соглашении, которое готовят США

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Администрация президента США Дональда Трампа работает над соглашением по Гренландии, которое, вероятно, предложит властям острова. В Вашингтоне рассматривают возможность заключения Соглашения о свободной ассоциации.

Об этом говорится в статье The Economist.

Планы Трампа по Гренландии: возможна ли аннексия

Как это часто бывает с Трампом, сложно сказать, насколько далеко он готов зайти в своих заявлениях о желании получить контроль над Гренландией. Он уже привел целый ряд аргументов в пользу своего интереса к арктическому острову: от доступа к ресурсам и обещаний благосостояния для гренландцев до усиления безопасности США. В риторике Трампа четко прослеживаются мотивы Доктрины Монро XIX века, направленной на вытеснение внешних сил из Западного полушария.

«Это чрезвычайно стратегически… Гренландия вся покрыта российскими и китайскими кораблями», — заявил американский лидер.

Хотя сценарий полной аннексии представляется маловероятным, игнорировать интерес Трампа не стоит. Похоже, он стремится укрепить американское влияние на острове и пересмотреть его статус еще до завершения каденции.

Текущий подход администрации США имеет две составляющие. Первая — поощрение отдельных сил в движении за независимость Гренландии и обострение противоречий с Данией. Вторая — попытка договориться с самим островом напрямую, потенциально минуя Копенгаген.

Соглашение между США и Гренландией

Все настойчивее обсуждается возможность конкретного соглашения между США и Гренландией. Трамп не раз сравнивал ситуацию с масштабным соглашением с недвижимостью, которое, мол, принесет острову большие прибыли.

В США рассматривают идею предложить Гренландии Соглашение о свободной ассоциации (Compact of Free Association, COFA) — формат, который применялся к ряду малых государств в Тихом океане. Такие договоренности позволяют американским военным действовать практически без ограничений, дополняясь экономическими льготами, в частности беспошлинной торговлей.

В Дании же отмечают, что на острове уже функционирует американская военная база, которая и так обеспечивает США значительную свободу действий. Формально действующий договор не ограничивает численность американских войск в Гренландии, но любые существенные изменения, вероятно, потребовали бы согласия Копенгагена. Попытки Вашингтона выйти на прямые переговоры с правительством Гренландии пока результата не дали.

Сами гренландцы готовятся к непростому периоду.

«[Гренландия] находится [в] зоне действия Доктрины Монро. И мы знаем, что это означает», — сказал депутат парламента Гренландии и сторонник независимости Куно Фенкер.

Напомним, заместитель главы администрации президента США Стивен Миллер официально подтвердил курс страны на присоединение Гренландии, назвав это частью стратегии национальной безопасности. Он поставил под сомнение территориальную принадлежность острова, охарактеризовав контроль Дании над Гренландией как «колониальный». Несмотря на уклончивый ответ относительно прямого ввода войск, Миллер отметил, что никто не решится на военное противостояние с США за будущее арктической территории.