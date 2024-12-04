План Трампа по Украине: в Reuters назвали три варианта окончания войны

Ни один из предложенных окружением Трампа мирных планов не предусматривает возможное вступление Украины в НАТО.

Команда новоизбранного президента США Дональда Трампа предложила три варианта мирного плана по войне в Украине. Однако политик еще не созвал группу для разработки этого плана.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на четырех чиновников.

Один из экс-чиновников из области национальной безопасности США рассказал, что у Трампа есть три основных предложения по мирному плану:

план спецпредставителя по Украине и России генерала Кита Келлога,

план избранного вице-президентом США Джей Ди Венса,

план бывшего и. о. руководителя разведки Ричарда Гренелла.

Также читайте Ермак и Умеров летят в США на переговоры с представителями Трампа — СМИ

План Келлога был разработан в соавторстве с экс-чиновником Совета национальной безопасности США Фредом Флейцем и представлен Трампу в начале 2024 года. Документ предусматривает замораживание текущих линий фронта.

В статье отмечается, что новоизбранный американский лидер предоставит Украине больше оружия, только если государство согласится на мирные переговоры. В то же время Трамп предупредит Россию об увеличении помощи Киеву в случае, если Москва откажется от переговоров. Что касается членства Украины в НАТО, то это не предусмотрено в этом плане. Киеву будут предложены гарантии безопасности со стороны США, которые могут предполагать увеличение поставок оружия после заключения мирного соглашения.

В свою очередь, Венс предложил мирный план в сентябре. Политик выступал против помощи Украине. Согласно его плану, мирное соглашение между Киевом и Москвой может предусматривать демилитаризованную зону на нынешних линиях фронта, которая будет "мощно укреплена" для предотвращения дальнейших вторжений со стороны РФ. Венс также предлагал отказать Украине в членстве в НАТО.

Что касается Гренелла, то он выступал за создание "автономных зон" на востоке Украины. Он заявлял, что членство Украины в Альянсе – не в интересах США. Кстати, как рассказал один из советников новоизбранного американского президента, Гренелл – один из немногих присутствовавших на встрече Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в сентябре в Нью-Йорке.

К слову, накануне Зеленский заявил, что Трамп с командой изучают украинский "План победы" и заверил, что "капитуляции со стороны Украины не будет".

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.