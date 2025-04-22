План Трампа по урегулированию войны: появляются детали о возможных миротворческих силах

Президент США Дональд Трамп. / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшие дни обнародует свой план мирного урегулирования войны в Украине, который может включать размещение европейских войск для обеспечения прекращения огня.

Об этом пишет New York Post.

По информации источника в администрации, план может предусматривать размещение европейских военных в Украине по достижении договоренностей о прекращении огня. "Силы обеспечения устойчивости являются частью гарантий безопасности, которые стремится получить Украина", – отметил чиновник.

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Также рассматривается возможность создания отдельных миротворческих сил, состоящих из представителей России, Украины и третьей страны, не являющейся членом НАТО, для наблюдения за соблюдением прекращения огня. США могут присоединиться к процессу финансово, а не военно.

Согласно сообщению Wall Street Journal, план может включать признание Крыма по российской территории. Это предложение вызывает споры, поскольку как предыдущие администрации США, так и Украина исключали возможность признания аннексированных территорий.

Источник в администрации сообщил, что Украина выразила готовность "отказаться от 20% своей территории", если это будет рассматриваться как "де-факто" признание, а не "де-юре". "Де-факто" означает признание российской оккупации, но не окончательную передачу территории. "Де-юре" означает официальное признание российского суверенитета над этими землями.

Позиции сторон по плану остаются неясными. Украина и Россия изучают условия, но публично не подтверждают готовность к соглашению.

По словам источника, министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Украина "приблизительно на 90%" поддерживает предложенное США мирное соглашение. Однако позже Умеров опроверг эту информацию, заявив, что его офис "не принимает политические решения".

Умеров подчеркнул, что Украина поддержала предложение США о полном прекращении огня еще 11 марта, но Россия его отвергла. Он также отметил, что в условиях постоянных российских обстрелов "непонятно, как можно обсуждать или измерять в процентах прогресс любого диалога".

Ожидается, что Умеров и другие участвовавшие в переговорах члены украинской делегации представят отчет президенту Зеленскому.

Министр обороны Украины Рустем Умеров подчеркнул, что ключевым вопросом Украины является обеспечение эффективности и надежного контроля за прекращением огня. "Мы продолжаем конструктивный диалог с нашими американскими партнерами и полностью привержены прекращению этой войны", - заявил он.

Россия пока не высказала однозначную позицию относительно мирного соглашения, хотя переговоры продолжаются уже более месяца. Специальный посланник президента США Стив Виткофф планирует предложить "последнее, лучшее предложение", которое может включать смягчение санкций.

Президент России Владимир Путин заявил, что Кремль "проанализирует и рассмотрит" результаты 30-часового прекращения огня, объявленного на выходных, прежде чем брать на себя обязательство по продолжительному прекращению боевых действий. Он отметил, что необходимо "обдумать и тщательно оценить" результаты, особенно учитывая многочисленные нарушения режима тишины.

"В конце концов, если вы заметили, я сказал в самом начале, когда встречался с начальником Генерального штаба, что посмотрим, чем обернется объявление пасхального прекращения огня", - сказал Путин.

В воскресенье Дональд Трамп заявил о готовности сотрудничать как с Москвой, так и с Киевом, если они согласятся на прекращение войны.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что расскажет о деталях "мирного соглашения" между Украиной и Россией уже в ближайшие дни.