План Трампа по завершению войны в Украине может стать большим сюрпризом – Telegraph

Нет никаких гарантий, что Путин согласится на условия Трампа. Более того, все, что сегодня о них известно – это только предположения.

Ожидается, что в ближайшее время США представят свой план по прекращению войны в Украине. Он может включать замораживание конфликта по существующей линии фронта и введение британских миротворцев для обеспечения прекращения огня.

Об этом пишет The Telegraph.

"Замораживание конфликта на нынешних позициях будет означать, что Россия сохранит контроль над примерно 20% территории Украины, в основном над юго-восточным регионом. Ожидалось, что это станет камнем преткновения, поскольку ранее Киев заявлял, что продолжит борьбу с Россией до тех пор, пока Украина не вернется к своим международно признанным границам. Однако в ноябре Владимир Зеленский впервые признал, что готов уступить территорию России, чтобы положить конец войне", – говорится в статье.

В обмен на замораживание конфликта по существующей сегодня линии фронта Украина получит гарантии безопасности, которые обеспечат невозможность повторного нападения России. Какие именно гарантии безопасности будут предоставлены Украине, остается неясным.

Например, Украина давно хочет стать членом НАТО, а в случае отказа хотела бы вернуть себе ядерное оружие, от которого отказалась после распада СССР.

Еще один аспект плана Трампа включает проведение президентских и парламентских выборов в Украине, желательно до конца года, особенно удастся достичь соглашения о прекращении огня.

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Третий элемент плана Трампа касается украинских редкоземельных металлов и важнейших минералов, которые США хотят получить в обмен на постоянную военную поддержку. Но недавно стало известно, что это соглашение с Украиной было достигнуто еще администрацией предыдущего президента США Джо Байдена. Однако сделка была отложена, чтобы Трамп мог заявить об этом, как о своей победе.

Европейские союзники Украины, включая Великобританию, Польшу и Францию, обсуждают отправку миротворческого контингента в Украину для обеспечения режима прекращения огня. Но, по словам Зеленского, без участия армии США это не сработает, так как необходимо не меньше 200 тысяч солдат, а "Европа сама по себе не является достаточно надежной".

При этом Трамп, который хочет свести к минимуму участие США в глобальных конфликтах, вряд ли согласится на отправку американских войск для участия в миротворческой миссии в Украине. США также, по всей видимости, готовы отклонить запрос Украины на получение ядерного оружия. Однако по вопросу членства Украины в НАТО администрация Трампа пока сохраняет молчание.

"Это одна из причин, по которой я на следующей неделе отправляюсь в Европу — чтобы увидеть их лицом к лицу и донести это до президента", — сказал Келлог, отвечая на вопрос о вступлении Украины в НАТО.

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Издание отмечает, что также нет никаких гарантий, что Москва согласится закончить войну на этих условиях. Более того, все, что сегодня известно об условиях плана Трампа – это только предположения.

"Внешняя политика Трампа, которая имеет целью вызвать в мире шок и трепет, находится в самом разгаре, поэтому нет никаких гарантий относительно того, что войдет в его план по прекращению войны, а что нет", – говорится в статье.

После его шокирующих заявлений о депортации палестинцев из Газы, захвате Гренландии и "51-м штате" Канада, план по завершению войны в Украине может стать очередным сюрпризом.

Напомним, в свете заявлений Трампа о создании "ближневосточной ривьеры" в Газе, было бы неудивительно, если бы президент США предложил закончить войну подобным проектом в Крыму. Такие нелепые планы "в стиле Трампа" должны были как минимум напугать Путина, но могут получить большее признание в Москве, чем на Ближнем Востоке.

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