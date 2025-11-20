План Трампа требует от Украины "сдать" Донбасс и забыть о НАТО — WSJ

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Администрация Дональда Трампа подготовила широкий «мирный план» из 28 пунктов, что выдвигает жесткие требования к Украине. Этот документ предусматривает, что Киев должен согласиться с значительными территориальными уступками в пользу России. Кроме того, план призывает отказаться от инициативы по введению миротворческого контингента, который мог бы предотвратить будущую российскую агрессию. Среди ключевых требований также фигурирует отсрочка вступления Украины в НАТО на срок, по крайней мере, несколько лет.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные американские чиновники.

В частности, документ предусматривает передачу России всей восточной части Донбасса, включая неоккупированные территории. Москва же обещает не нападать на Украину или другие страны Европы и закрепит это обещание в законодательстве.

Отмечается, что план разработан госсекретарем США Марко Рубио, спецпредставителем Стивом Виткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером в консультации с доверенным лицом Кремля Кириллом Дмитриевым.

Трамп поддерживает план, который появился после того, как он поручил своим помощникам разработать новые предложения, включающие стимулы для обеих сторон для достижения прекращения огня. Чтобы ускорить заключение соглашения, Вашингтон рассчитывает на желание России возродить экономические отношения с Западом и потребность Украины в денежном выражении для восстановления.

Высокопоставленный представитель Белого дома рассказал, что Трамп не считает своей задачей вернуть Украине земли, уже захваченные Россией. Он стремится заключить соглашение, которое остановит боевые действия.

Однако в Европе давно утверждают, что уступки основным требованиям России серьезно подорвут суверенитет и безопасность Украины. Этот план противоречит позиции, которую настойчиво предлагал Киев и союзники Трампа, а именно, что Украина не должна в одностороннем порядке отдавать какие-либо территории, контролирующие ВСУ.

Аналитики указывают, что принуждение Украины покинуть Донбасс, где она сопротивляется российскому наступлению и до сих пор контролирует важные стратегические позиции, облегчит продвижение армии РФ в другие регионы страны.

Администрация Трампа не уточнила, какие гарантии США и их союзники предоставят Киеву. В августе чиновники отмечали, что Вашингтон США может оказать воздушную поддержку и другую косвенную помощь европейским «силам безопасности», которые будут развернуты в Украине после достижения мирного соглашения, чтобы предотвратить будущие российские атаки.

Россия категорически выступает против роли этих миротворческих сил. По новому плану их размещение в Украине должно быть исключено.

Сторонники предложения США утверждают, что постепенные успехи России на поле боя и коррупционный скандал, в котором замешаны соратники Зеленского, усилят давление на Киев для достижения соглашения. Однако один из западных чиновников это возразил, заметив, что после коррупционного расследования у президента Украины еще меньше возможностей на маневр, а отказ от основных позиций своего государства в области безопасности лишь еще больше подорвет его авторитет в стране.

Европейские союзники были удивлены сообщениями об этом плане. Министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль рассказал журналистам, что его страну не ознакомили с деталями предложения. Разные чиновники заявили, что эта концепция содержит многие элементы, которые входят в список давних требований Кремля и считаются неприемлемыми.

В то время как европейские чиновники публично выразили озабоченность по поводу этого плана, госсекретарь США Марко Рубио назвал его «обменом серьезными и реалистичными идеями», а не диктатом, который Вашингтон пытаются навязать обеим сторонам.

«Для достижения длительного мира обе стороны должны согласиться на сложные, но необходимые уступки», — написал Рубио в социальных сетях. — Именно поэтому мы разрабатываем список потенциальных идей для окончания этой войны на основе предложений обеих сторон конфликта».

Напомним, накануне журналисты Axios опубликовали материал, в котором утверждали, что США тайно согласовывают с Россией новый план завершения войны в Украине. Согласно документу, якобы существует 28 пунктов, разделенных на четыре основные темы, включая вопросы мира в Украине, гарантии безопасности и дальнейшие отношения между Вашингтоном, Москвой и Киевом.

План якобы готовили, в частности, Стив Виткофф и руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

В другом материале Axios говорилось, что Виткофф планировал обсудить это предложение с Зеленским в Турции, но встречу отменили после того, как украинский президент якобы отклонил план. Другой же причиной срыва встречи журналисты назвали коррупционный скандал вокруг друга и бизнес-партнера Зеленского Тимура Миндича и других чиновников.