В прошлую субботу президент США Дональд Трамп предупредил украинского коллегу Владимира Зеленского , что Киеву придется принять его недавно предложенный мирный план по 28-точкам. Он даже дал Украине время – ко Дню благодарения, 27 ноября. Впрочем, этого не вышло. Более того - за неделю многое изменилось.

Об этом говорится в материале Sky News.

Еще в прошлую субботу, 22 ноября, план содержал 28 пунктов. Предложение вызвало беспокойство в Украине и среди ее союзников, поскольку передавала бы России большие территории и существенно сокращала численность армии.

Когда впервые был обнародован начальный мирный план, Зеленский предупредил украинцев, что "сейчас один из самых сложных дней в нашей истории". Более того, по его словам, "страна может столкнуться с очень сложным выбором: либо потерять свое достоинство, либо рисковать потерять ключевого партнера".

Впрочем, тогда Трамп отверг эти беспокойства. Мол, "в какой-то момент ему (Зеленскому - Ред.) придется с чем-то смириться". Во время бурных дипломатических событий в Женеве в минувшее воскресенье европейские союзники Киева выдвинули встречные предложения.

"Кажется, сейчас мяч на стороне Москвы, поскольку она еще официально не ответила на встречное предложение, над которым работают США и Украина. Но ряд российских чиновников публично заявили, что их позиция не изменилась, и они не будут идти на уступки", - отмечает издание.

Отмечается, что следующая неделя все еще может быть решающей. Впрочем, считает военный аналитик Майкл Кларк, мирный процесс терпит неудачу, как это уже случалось ранее. Кремль, убежден он, не сдастся.

"Тогда важно, кого обвиняет Дональд Трамп — Россию или Украину. Действия Европы также имеют значение. Если ЕС не примет меры по использованию замороженных российских активов для помощи Украине в финансировании ее обороны, то Украина "окажется в действительно больших проблемах", - подчеркнул аналитик.

Напомним, диктатор-президент РФ Владимир Путин сделал ряд заявлений о мирном договоре. В частности, по его словам, "никаких" проектов мирного договора вроде бы не было. Мол, есть только набор вопросов для обсуждения. Впрочем, добавил "фюрер" Москва согласна, что перечень пунктов Вашингтона по Украине "может быть положен в основу будущих договоренностей".