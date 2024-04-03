План усиления обороны Европы: Германия, Франция и Польша опубликовали общую статью

Бербок, Сежурное и Сикорский в общей статье отметили, что для того, чтобы в Европе был мир, российский империализм должен быть остановлен.

Европейские союзники должны взять на себя справедливую часть коллективного бремени НАТО и продемонстрировать готовность взять на себя больше ответственности за защиту Европы.

Об этом заявили в общей статье на Politico по случаю 75-й годовщины создания блока глава МИД Германии Анналена Бербок, министр Европы и иностранных дел Франции Стефан Сежурне и глава МИД Польши Радослав Сикорский.

В публикации отмечается, что более двух лет Россия не просто ведет неоправданную и незаконную агрессивную войну против Украины, но и президент России Владимир Путин четко дает понять, что "его имперские амбиции уходят далеко за пределы Украины – что он атакует сам европейский мирный порядок".

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"Поэтому, празднуя годовщину НАТО, мы не должны впадать в самодовольство. Напротив, мы должны соответствовать тому факту, что этот момент может определить будущее, в котором будут жить наши дети", — подчеркнули министры трех государств-членов Альянса.

Они отметили, что поддерживают Украину в защите европейской свободы и безопасности, но также инвестируют в собственные силы в Европе. Не следует допускать ошибку: сегодня Украина под ударом, а завтра это может быть какая-то другая часть Европы. И Россия не прекратит своей агрессивной и империалистической политики в обозримом будущем.

"Вместе мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО"

"Вот почему в 75-ю годовщину НАТО мы повторяем основополагающий принцип НАТО: нападение на одного из нас считается нападением на всех. Один за всех и все за одного. Вместе мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО и объединимся против любой будущей российской агрессии", – отмечается в статье.

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Там также отмечается, что для того, чтобы в Европе был мир, российский империализм должен быть остановлен. Нельзя допустить никаких "серых зон", потому что Путин воспринимает их как приглашение к подрыву территориальной целостности и суверенитета, проведения воображаемых линий на карте и, наконец, применения военной силы. А полномасштабное вторжение в Украину доказало, что политика уступок в отношении России в надежде, что она сможет вернуть мир или стабильность на континент, наивна.

"Вот почему европейские союзники должны взять на себя справедливую долю коллективного бремени НАТО и продемонстрировать готовность взять на себя больше ответственности за защиту Европы. Прочная трансатлантическая связь остается основой нашей безопасности, и мы, европейцы, должны устранить некоторые из самых насущных недостатков, которые стали до боли очевидными в течение последних месяцев и лет: пробелы в возможностях, готовности наших сил, производственных мощностях, логистике, стандартизации и совместимости", – говорится в статье Бербок, Сежурное и Сикорского.

Они констатировали, что США давно взяли на себя большее бремя, чем остальные в Альянсе, но коллективная оборона – это совместные усилия членов блока.

Шаги для усиления безопасности Европы

В публикации указывается, что, чтобы взять на себя большую ответственность за общую безопасность, европейские союзники должны сделать следующие шаги:

Во-первых, расходы не менее 2% ВВП на оборону являются необходимым условием и основой, на которой строится коллективная оборона. В этом году Германия, Франция и Польша достигают этой цели, но эти цифры могут быть только отправной точкой. Следует убедиться, что средства тратятся стратегически – прежде всего, на развитие сил и возможностей, необходимых для коллективной обороны.

на оборону являются необходимым условием и основой, на которой строится коллективная оборона. В этом году Германия, Франция и Польша достигают этой цели, но эти цифры могут быть только отправной точкой. Следует убедиться, что средства тратятся стратегически – прежде всего, на развитие сил и возможностей, необходимых для коллективной обороны. Во-вторых, следует использовать весь промышленный потенциал континента для модернизации европейского военного потенциала, увеличения производства и получения эффекта масштаба. Национальная оборонная промышленность является ключевой для этого. Ей требуются обязательные долгосрочные контракты – с четкими временными границами, уровнем амбиций, фиксированными финансовыми обязательствами и гарантиями покупки от правительств государств.

Национальная оборонная промышленность является ключевой для этого. Ей требуются обязательные долгосрочные контракты – с четкими временными границами, уровнем амбиций, фиксированными финансовыми обязательствами и гарантиями покупки от правительств государств. В третьих, нужно инвестировать в технологии будущего, чтобы сохранить технологическое преимущество и ликвидировать пробелы в возможностях. Инновационные усилия Европы помогут НАТО сохранить его технологическое преимущество над потенциальными противниками и усилить сдерживание и защиту.

Авторы публикации проинформировали, что многие из этих необходимых инструментов уже есть в распоряжении Европы – от Европейского фонда обороны до Европейского фонда мира и Европейского инвестиционного банка. В то же время, разрабатываются другие инструменты для укрепления европейской оборонной технологической и промышленной базы.

"Нам нужно опираться на них и в полной мере использовать их потенциал, чтобы укрепить европейский столб во вкладах в НАТО. В контексте возрастающих угроз и вызовов безопасности мы вновь подтверждаем обязательство ЕС повысить свою общую оборонную готовность и возможности в соответствии со своими потребностями и амбициями", – отмечается в заявлении.

Европа должна убедиться, что агрессия Путина не окупится ни сейчас, ни в будущем

Резюмируя, министры иностранных дел Германии, Франции и Польши указали, что после двух лет войны Путин строит свою стратегию на просчетах, что он может истощить Украину и пережить европейскую поддержку. Он также стремится проверить единство и решительность союзников.

"Таким образом, сила, единство и сотрудничество должны руководить нашим ответом. Мы должны убедиться, что его агрессия не окупится ни сейчас, ни в будущем. И в 75-летие НАТО мы убеждены: свобода и безопасность на будущие годы требуют современного и сильного трансатлантического альянса. Как европейцы, мы готовы внести свой вклад", – резюмировали авторы статьи.

К слову, накануне спикер Еврокомиссии по иностранным делам и безопасности Питер Стано отреагировал на заявление самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко о подготовке к войне. Стано подчеркнул, что ЕС будет укреплять блок, чтобы быть готовым к противостоянию.

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