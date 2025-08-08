Стив Виткофф / © Associated Press

Вполне возможно, что условия, которые, по сообщениям СМИ, спецпосланник президента США Стивен Виткофф предложил российскому диктатору Путину, действительно существуют. Однако перспективы реализации такого плана остаются крайне сомнительными.

Об этом заявил политолог Олег Саакян в комментарии для YouTube-канала РБК-Украина.

По его словам, план, якобы озвученный Путину, противоречит ключевым интересам, которые Москва открыто декларирует. Именно поэтому вызывает недоумение заявление советника Путина Юрия Ушакова о «приемлемости» такой инициативы.

«План, предложенный Виткоффом, ставит крест на многих реальных целях россиян, которых они планировали добиться. Это продолжение милитаризации Украины, это возможность расширения НАТО и отсутствие юридического признания российскими оккупированных территорий. А это три вещи, которые говорят о том, что Украина сможет вернуть свои территории», — пояснил Саакян.

Он считает, что в таком случае начнется фактическое состязание: кто первым посыплется и кто сможет взять реванш в предстоящей войне. По мнению эксперта, для России это неприемлемо, поскольку она не сможет усилить свой режим, тогда как Украина получит шанс укрепить армию, вступить в НАТО и подготовиться к деоккупации.

США же, по мнению политолога, готовы «разменять» снятие санкций с РФ на признание расширения НАТО, вступление Украины в Альянс и его милитаризацию.

«У россиян дилемма — либо снятие ограничений и возвращение на рынок углеводов, либо отказ от американских условий, с оставлением санкций „на месте“», — отметил Саакян.

Он добавил, что такое предложение зеркально к предыдущим — где одни условия были выгодны России, а другие — неприемлемы.

Для Украины условия предполагаемого плана также выглядят неприемлемыми, по крайней мере, в тактико-оперативном смысле.

Саакян выделил три ключевые проблемы:

отсутствие гарантий наказания России в случае нарушения договоренностей;

фактическая уступка по территориям — пусть и де-юре на время, на 49 или 99 лет;

отсутствие положений о судьбе замороженных российских активов и репараций по восстановлению Украины.

«То есть с украинской стороны все выглядит тактически плохо. Но почему стратегически этот план не для Украины неприемлем, а просто плохой? Потому что остается: милитаризация, движение НАТО, восстановление Украины и т.д.», — подчеркнул он.

По словам Саакяна, Украина в таком случае сохраняет потенциал для возвращения оккупированных территорий военным путем, а Россия не добивается главной цели — уничтожения украинской государственности.

Несмотря на видимую «красоту» предложения, эксперт считает ее невыполнимой.

«Поэтому можно не нервничать по поводу того, что „положено на стол“. Все равно реализовать это невозможно», — заверил Саакян.

В то же время, по его мнению, Украина может открыто поддержать инициативу Виткоффа, чтобы вызвать откровенную реакцию Москвы.

«Потому что для нас там гораздо меньше ловушек. Чтобы Россия отвергла такое предложение. Или, чтобы Россия стала на ее выполнение — и тогда это может стать рычагом для Трампа, чтобы дальше давить на Россию, чтобы ее укатить. Потому что очевидно, что Россия на каком-то этапе, уже через шаг буквально, захочет сорвать такое предложение, потому что для нее это создаст целый ряд стратегических рисков», — отметил эксперт.

Политолог также выразил сомнения в искренности заявлений Ушакова, назвав их попыткой выиграть время для подготовки встречи Путина с Трампом или заполнения информационного пространства манипулятивными инициативами.

«Но я не думаю, что Россия приняла этот план. И что по-серьезному Ушаков был уполномочен сказать, что, мол, да, Россия готова к завершению войны перемирием, но не миром вот на таких условиях. Потому что это противоречит всему пути, на который встала Россия», — резюмировал Саакян.

Ранее сообщалось, что советник президента Украины по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин выразил сомнение в достоверности обнародованных в СМИ «мирных предложений» от США, которые вроде бы обсуждались во время последнего визита спецпосланника президента США Стива Виткоффа в Москву.

Мы ранее информировали, что президент США Дональд Трамп встретится с диктатором Путиным только при переговорах кремлевского руководителя с украинским президентом Владимиром Зеленским.